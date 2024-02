Avstrijci jezni sami nase: kako so lahko Rusi kupovali vile v alpskih vasicah?

S pomočjo dokumentov s Cipra želi skupina aktivistov in lokalnih opozicijskih politikov sporne prakse na nepremičninskem trgu razkriti. Na dan so že prišle podrobnosti skrivnostnega nakupa 'ribiške hiše' leta 2007 v kraju Fuschlsee ob idiličnem alpskem jezeru vzhodno od Salzburga.

Abramovič je hišo v Avstriji kupil pred 16 leti in čeprav je bila v razpadajočem stanju, je zanjo odštel 11 milijonov evrov, v njeno prenovo je v naslednjih letih vložil več milijonov, poroča Financial Times.

Lokalna stranka Zelenih si sedaj prizadeva, da bi hišo vrnili, čeprav njena trenutna lastnica ni del evropskih sankcij. Trdijo, da so bili pri nakupu zaobideni zakoni, ki strogo urejajo prodajo nepremičnin neevropskim državljanom. Zahtevajo tudi razkritje lastništva in razveljavitev prodaje.

Vendar imajo eno, a veliko, težavo. Dokumenti in spisi iz leta 2007, ki dokazujejo takratno lastniško strukturo, so bili uničeni. Poslanci se sedaj sprašujejo, ali so dokumente morda zavrgli ob selitvi nepremičninskih oddelkov in zakaj niso izdelali digitalnih kopij. Mnogi temu sicer ne verjamejo in so že opozorili na neskladja v pojasnilih deželne vlade.

"Zdaj vemo, da Britanka, ki je kupila hišo, ni kupovala zase. Denar je dobila iz skladov Abramoviča, delovala pa je kot nekakšna agentka," je pojasnil lokalni politik Simon Heilig-Hofbauer, ki si prizadeva, da bi sedaj dokazali, da so bile takratne navedbe kupcev napačne. Deželni glavar Wilfried Haslauer je v sredo v govoru v deželnem parlamentu sicer priznal, da je bilo uničenje spisov velika napaka, ni pa razkril, ali bi jih bilo mogoče obnoviti. Po izčrpnem iskanju so njegovi uradniki ugotovili, da je en papirni izvod morda še vedno shranjen v eni od deželnih mestnih hiš, kamor bodo v naslednjih dneh usmerili preiskavo.

Abramovičev tiskovni predstavnik se na prošnjo za komentar ni odzval.