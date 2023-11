Belgija pri sežiganju zaseženih drog količin ne dohaja več

"Količine drog, ki jih zasežemo danes, predstavljajo veliko tveganje in kriminalci so pripravljeni storiti veliko, da bi droge pridobili nazaj," je za eno od belgijskih televizij povedal komisar za področje drog Ine Van Wymersch.

V začetku novembra so tri osebe poskušale priti do zaseženega zabojnika z drogami v Antwerpnu in pri tem z nožem grozile dvema pristaniškima delavcema, ki so ju nato še zvezali. Belgijska carina je potrdila, da je bil v kontejnerju med živalskimi kožami skrit kokain.

Oktobra so v zadnjem trenutku prestregli sedem dobro oboroženih Nizozemcev, ki so prav tako v Antwerpnu skušali prevzeti zasežen tovor kokaina, ki je bil shranjen na varni lokaciji.

Vse pogostejši in večji zasegi droge sovpadajo s porastom nasilja v drugem največjem pristanišču v EU, v Antwerpnu, ki postaja ključna destinacija v svetovni trgovini z drogami. Belgijske oblasti se sedaj bojijo, da bi napadi na zaseženo drogo postali stalnica.

Lani v Antwerpnu zasegli 110 ton kokaina

Politični vrh se tako že sooča z medsebojnim obtoževanjem, kdo je odgovoren, da prihaja do velikih zamud pri sežigu zasežene droge. "Nizozemska drogo prestreže in z razpoložljivimi sredstvi še isti dan sežge, mi pa trenutno teh kapacitet nimamo," je za Politico potarnala Kristian Vanderwaeren, vodja carinskega in trošarinskega oddelka na belgijskem finančnem ministrstvu. Okoljska ministrica Zuhal Demir vrača žogico in krivdo za kopičenje zasežene droge pripisuje pomanjkanju osebja na carinskem oddelku. Dodala je, da so za organizacijo odstranjevanja odgovorni carinski organi in izvajalci ravnanja z odpadnim materialom.