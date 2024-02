Za pol milijarde naprodaj Berlusconijeva vila Certosa

Berlusconi je umrl junija lani, star 86 let. Pet njegovih otrok se je po dobrega pol leta odločilo, da bodo del očetove zapuščine prodali. Razlog za prodajo bi lahko bili tudi visoki stroški samega vzdrževanja objekta, ki letno presegajo 20 milijonov evrov. Kot poroča Financial Times, so lani zgolj stroški elektrike znašali 1,3 milijona evrov.

Premoženje bodo prodajali preko nepremičninske agencije iz Milana, so razkrili trije neimenovani viri, ki naj bi bili blizu posla. Svojci navedb sicer ne želijo komentirati.

Italijanski tajkun, ki je postal medijski mogotec in politik, je 110 hektarjev veliko posestvo na severovzhodni obali Sardinije kupil konec osemdesetih let prejšnjega stoletja in ga v celoti prenovil.