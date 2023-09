Bitka s časom v Maroku: umrlo več kot 2000 ljudi, številni ostali brez vsega

V Maroku bijejo bitko s časom po petkovem uničujočem potresu, ki je vzel najmanj 2122 življenj, več kot dva tisoč oseb je še poškodovanih, od tega mnogi huje. A reševalci se do odročnih vasi sploh še niso prebili, zato bodo številke še narasle. Reševalcem v Maroku se v iskanju preživelih po silovitem potresu pridružujejo tudi ekipe iz tujine. Maroške oblasti so v nedeljo sprejele ponudbe pomoči iz Španije, Velike Britanije, Katarja in Združenih arabskih emiratov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Prebivalci z golimi rokami in lopatami kopljejo po ruševinah, da bi našli morebitne preživele, medtem ko čakajo na reševalce, ki se trudijo, da bi v odročne vasi pripeljali tudi mehanizacijo. Pomoč potrebuje še več kot 300.000 ljudi. "Ljudje nimajo ničesar več. Ljudje stradajo, otroci prosijo za vodo. Potrebujejo pomoč," je za BBC povedal eden od domačinov. Tla so se stresla v petek zvečer, žarišče potresa pa je bilo pod gorskimi vasmi južno od Marakeša. Tresenje z magnitudo 6,8 je tudi najhujši potres v zadnjih 60 letih v državi. Stavbe so se zamajale tudi ob severni obali Maroka. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right 55 kilometrov južno od Marakeša, v majhnem mestu Amizmiz v gorski dolini, so se številne stavbe v le nekaj sekundah spremenile v ruševine. Lokalna bolnišnica pa je prazna, saj stavba ni varna. Poškodovance zdravijo v šotorih, zdravstveno osebje pa je že sedaj preobremenjeno. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Eden od predstavnikov bolnišnice je dejal, da so v soboto v bolnišnico prepeljali 100 trupel. Nastalo je že več množičnih grobišč. Ljudje sedaj spijo v šotorih, nekateri tudi zgolj na preprogah na osrednjem trgu v mestu. "Šotor smo si naredili iz odej, saj je šotorov, ki jih je razdelila vlada, premalo," je povedal eden od prebivalcev mesta Amizmiz. Reševalcem v Maroku se pridružujejo ekipe iz tujine Španija je v Maroko poslala 86 reševalcev in osem psov, ki se bodo pridružili v reševanju in iskanju. Špansko obrambno ministrstvo je ob tem izrazilo pripravljenost poslati še kakršnokoli pomoči, ki bi se izkazala za potrebno, saj so naslednje ure ključne pri iskanju pod ruševinami ujetih ljudi. Britanska vlada na dveh vojaških transportnih letalih pošilja 60 reševalcev s štirimi psi, manjšo zdravstveno ekipo in opremo za reševanje. Več letal z reševalnimi ekipami in nujno pomočjo je že vzletelo tudi iz Katarja, poročajo tuje tiskovne agencije. Pomoč je sicer ponudilo tudi več drugih držav, med drugim Francija in ZDA, a so maroške oblasti sporočile, da pozorno ocenjujejo ponudbe, češ da bi bilo "pomanjkanje usklajevanja kontraproduktivno". V primeru potreb bodo v prihodnje morebiti sprejeli dodatne ponudbe, je sporočilo notranje ministrstvo. Ogromna škoda je tudi v starem delu Marakeša, ki je na seznamu svetovne dediščine Unesca. Maroški kralj je v soboto že razglasil tridnevno žalovanje.