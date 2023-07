Boj proti tolpam v Salvadorju: po skupinskih aretacijah še skupinska sojenja

Na poskus izkoreninjenja kriminala so se v tej srednjeameriški državi dobro pripravili, saj so v državi v le nekaj mesecih zgradili več ogromnih 'mega zaporov'. Organizacije za človekove pravice sicer opozarjajo, da je v zaporih le okoli 30 odstotkov tistih, ki so dejansko povezani s tolpami.

Da bi sojenje potekalo čim bolj hitro, je kongres sedaj sprejel novo zakonodajo, ki predvideva skupinska sojenja. Obdolžence bodo razdelili v skupine, ki bodo določene na podlagi kraja, od koder prihajajo, in njihovih povezav s tolpami ali njihovimi manjšimi podružnicami.

Spremembe se obetajo tudi pri višini zapornih kazni. Vsem, ki bodo spoznani, da so bili vodje tolp, grozi 60 let zapora. Pred spremembo zakonodaje je bila kazen 40 let.