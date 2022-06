Burkiniji v Grenoblu dobili zeleno luč, nasprotniki zahtevajo umik

Francosko mesto Grenoble je odpravilo prepoved nošenja burkinija na javnih bazenih, kar je v javnosti sprožilo številne razprave. Oglasili so se podporniki, ki v odpravi prepovedi vidijo več svoboščin. Nasprotniki pa odločitev mestnega sveta želijo izpodbijati. Menijo, da je odprava prepovedi znak islamizacije in so zato vložili zahtevo za preiskavo. Francosko sodišče bo svojo razsodbo sporočilo v naslednjih dneh.

Francosko mesto Grenoble, ki se nahaja v vzhodni francoski regiji Rona Alpe, je maja odpravilo prepoved burkinijev – dolge kopalne ženske obleke – na javnih bazenih. Z 29 glasovi za in 27 glasovi proti se je mestni svet odločil za odpravo strogih higienskih ukrepov na bazenih. Ti so, poleg nošenja burkinijev, ženskam prepovedovali tudi kopanje brez zgornjega dela kopalk. Nasprotno, moški v bazen niso smeli iti z majico, prav tako pa jim je bilo prepovedano kopanje s širokimi kopalkami. Zaradi higienskih razlogov so morali nositi oprijete kopalke. icon-expand Ženske z burkinijem v bazenu. FOTO: Facebook Grenobelski župan Eric Piola je z odpravo omejitev želel doseči predvsem več svoboščin za kopalce, poroča The Guardian. Čeprav so bile omejitve na bazenih posledica higienskih in ne verskih razlogov, je njihova odprava sprožila številne religijske razprave. Nasprotniki odprave prepovedi Nekateri nasprotniki odpravo vidijo kot islamizacijo ter kot napad na sekularne vrednote Francije. Francoski desnosredinski politik Laurent Wauquiez je odpravo označil za "nesprejemljivo provokacijo", poroča BBC, hkrati pa je župana mesta obtožil, da sklepa dogovore s političnim Islamom, ker želi pridobiti čim več političnih glasov. Regionalna oblast je zato naznanila, da bo prekinila financiranje mestu, hkrati pa je že sprožila zahtevo za preiskavo, s katero želi doseči ponovno vzpostavitev prepovedi burkinijev na javnih bazenih. Državno sodišče bo svojo odločitev o zadevi podalo v prihodnjih dneh. Prepoved podpirajo tudi nekatere feministke, ki burkinije dojemajo kot simbol ženske represije. PREBERI ŠE Kljub prepovedi v burkinijih na kopanje v javni bazen Podporniki Podporniki v odpravi prepovedi vidijo številne prednosti, med katerim izpostavljajo predvsem več svobode za prebivalce mesta in obiskovalce javnih kopališč. Hkrati so mnenja, da bi ženske morale nositi kar hočejo, brez namigovanj o tem, da implicirajo svoj "religijski ekstremizem". Grenoble sicer ni prvo francosko mesto, ki je uvedlo odpravo prepovedi – leta 2019 je mestu Rennes uspelo enako. icon-expand Deklici na plaži v burkiniju. FOTO: AP Spori 2016 Francija se je s podobnimi nasprotovanji srečala leta 2016, ko je več francoskih mest želelo uvesti prepoved burkinija na javnih plažah. Burkinije na plažah so videli kot dejanje islamističnega ekstremizma. Po odmevnih debatah in sporih je francosko sodišče odločilo, da predlog o prepovedi zavrne. Njegovo sprejetje bi bilo v neskladju z ustavo, ker bi pomenilo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin.