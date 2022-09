'Debeli Leonard', ki je podkupoval mornariške častnike, ujet v Venezueli

Venezuelske oblasti so v torek zjutraj na letališču v Caracasu aretirale Leonarda Glenna Francisa, ki je želel z letalom pobegniti v Rusijo. Aretirali so ga na predvečer njegove načrtovane obsodbe na zveznem sodišču v Kaliforniji zaradi sheme podkupovanja, ki je trajala več kot deset let, vanjo pa je bilo vpletenih na desetine častnikov ameriške mornarice.

Interpol je sporočil, da je moški v Venezuelo prispel prek Mehike z vmesnim postankom na Kubi. Pričakovati je, da bo Venezuela 57-letnika izročila ZDA, ni pa še jasno kdaj.

Francis je bil v hišnem priporu v San Diegu vse do 4. septembra, ko je odstranil sledilni napravo na gležnju in pobegnil. Ameriške oblasti so sprožile obsežno iskalno akcijo in razpisale mednarodno tiralico, za njegovo aretacijo pa so ponujale nagrado v višini 40.000 dolarjev (evrov).

V hišnem priporu je ostal zaradi zdravstvenih težav, medtem pa je sodeloval s tožilstvom. Štirje častniki so bili že spoznani za krive.