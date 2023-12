Deček, ki je pred šestimi leti izginil, se je vrnil domov

"Z velikim veseljem sporočam, da se je Alex po šestih letih znova varno vrnil v Združeno kraljestvo," je v soboto pozno zvečer povedal pomočnik glavnega policista Matt Boyle.

Dečka so na letališču v Franciji pričakali družinski člani, ki so nato skupaj z njim poleteli nazaj na Otok. "Ta trenutek je bil zanj in za njegove najbližje zagotovo pomemben in veseli smo, da so se po vseh teh letih zopet srečali," je še povedal policist.

Kje je se trenutno nahaja Alexova mama in v kakšnem stanju je, ni znano. Policija je na novinarski konferenci sporočila, da ugotavljajo vse okoliščine izginotja. Prav tako še ni znano, ali bodo uvedli kazensko preiskavo. Kako se bo primer razvozlal, je odvisno tudi od izjav dečka in njegove pripravljenosti, da v zadevi sodeluje, poroča BBC.