Digitalni Putin pravemu Putinu: Ali drži, da imate več dvojnikov?

Na letni novinarski konferenci, ki traja več ur, je Putin odgovarjal na izbrana vprašanja ruskih in tujih novinarjev, pa tudi na vprašanja državljanov. Po navedbah ruskih medijev je bilo nanj naslovljenih vsaj 1,5 milijona vprašanj.

Eno od vprašanj je Putinu postavil kar njegov digitalni dvojnik. "Vladimir Vladimirovič, pozdravljen, sem študent z državne univerze v Sankt Peterburgu. Rad bi vas vprašal, ali je res, da imate več dvojnikov?" je vprašal dvojnik in med občinstvom v dvorani v Moskvi sprožil smeh.

"In še, kaj menite o nevarnostih, ki jih umetna inteligenca in nevronska omrežja prinašajo v naša življenja?"

Putin, ki je takrat na vprašanja odgovarjal že štiri ure, je najprej začudeno pogledal, nato pa se z odgovorom vidno obotavljal. "Vidim, da ste mi podobni in govorite z mojim glasom. O tem se premišljeval in se odločil, da mora biti le ena oseba podobna meni in govoriti z mojim glasom. In ta oseba sem jaz," je dejal Putin.

Pa mimogrede, to je moj prvi dvojnik, je še dejal Putin. V medijih se sicer že dlje časa pojavljajo ugibanja, da ima Putin vsaj enega dvojnika, ki naj bi ga zaradi njegovih zdravstvenih težav nadomeščal na javnih nastopih. V Kremlju navedbe zanikajo in vztrajajo, da je zdravstveno stanje 71-letnega Putina odlično.