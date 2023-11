Do delavcev, ujetih 100 metrov pod zemljo, prvič dostavili toplo hrano

V torek so v jamo poslali še kamero in svojci, ki se pritožujejo, da reševanje potekla prepočasi, so končno videli svoje najbližje. S posnetkov je razvidno, da so ujeti v manjši dvorani z osvetljavo, na glavi nosijo gradbene čelade. Reševalce skrbi, da bi delavcem globoko pod zemljo padla morala in da bi se jim psihofizično stanje močno poslabšalo. Komunikacija med zunanjim svetom in ujetimi sicer že teden dni poteka po dvosmernem radijskem sprejemniku.

Reševalci so se želeli do delavcev prebiti po ceveh, ki so jih potiskali skozi ruševine, vendar so v petek iz predora zaslišali pokanje, zrušili pa so se še dodatni deli predora, zato so reševanje prekinili. Vlada je nato sporočila, da so pripravili nov "načrt petih točk", ki predvideva vrtanje v predor iz treh smeri: navpično in vodoravno z obeh strani. Zgradili so tudi nove dovozne poti, da bodo na območje lahko pripeljali težko mehanizacijo, sta poročala BBC in Guardian.

Vrtanje v notranjost sedaj poteka tudi z vrha hriba, kar bi lahko trajalo več dni, poroča AP. Delavci se sicer nahajajo 103 metre pod vrhom hriba, skozi katerega gradijo predor, ki je del ambicioznega vladnega projekta, da bi na območju Himalaje povezali nekaj najsvetejših krajev za hindujce. Istočasno se sicer do delavcev prebijajo tudi vodoravno. Delavce je zasulo okoli 200 metrov od vhoda.