Dogovor o prekinitvi spopadov in izpustitvi talcev odložen

"Koordinacija vračanja talcev iz Gaze ni enostavna naloga. Gre za zapleten proces, ki ga je treba še dokončati in lahko traja več dni in v večjih fazah," je še v sredo ocenjeval tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil Daniel Hagari .

Prekinitev spopadov naj bi se po navedbah visokega predstavnika Hamasa Muse Abuja Marzaka začela ob 10. uri po krajevnem času in bo veljala za celotno območje Gaze. Med 10. in 16. uro po lokalnem času pa nad palestinsko enklavo ne bo dovoljen letalski promet. Nekaj ur po začetku premora naj bi Hamas začel izpuščati prve talce. A kot kaže se bo časovnica izpustitev in prekinitve spopadov zamaknila vsaj za en dan, poročajo tuji mediji. "Stiki glede izpustitve naših talcev napredujejo in se nenehno nadaljujejo," je povedal izraelski svetovalec za nacionalno varnost Tzachi Hanegbi . Dodal je, da talcev ne bodo začeli izpuščati prej kot v petek.

Hamas naj bi izpustil do sto zajetih talcev v zameno za do 300 palestinskih zapornikov.

Hagari naj bi že napovedal, da se spopadi danes ne bodo prekinili, svojci talcev pa naj bi bili jezni in razočarani, ker so o zamiku dogovora izvedeli iz medijev, poroča Al Jezeera. Hamas dogajanja še ni komentiral.

Premor za največ deset dni

V skladu s sredinim sklepom izraelske vlade, bo premor trajal največ deset dni. V tem času naj bi Hamas izpustil do sto zajetih talcev v zameno za do 300 palestinskih zapornikov. V prvih štirih dneh premora bo Hamas predvidoma izpustil 50 od skupno 240 talcev v skupinah po najmanj deset oseb, Izrael pa okoli 150 palestinskih zapornikov.

Izrael je tudi objavil imena in podrobnosti o 300 palestinskih zapornikih, ki so upravičeni do izpustitve. Skoraj polovica je mlajših od 18 let, zaporniki pa naj bi se po izpustitvi vrnili v kraje, kjer so živeli pred aretacijo, na primer na Zahodni breg ali v Vzhodni Jeruzalem.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je dogovor s Hamasom podprl, medtem vztraja, da se bo vojna na območju Gaze po premoru nadaljevala, dokler Izrael ne bo dosegel vseh svojih ciljev - uničenja Hamasa in vrnitve vseh talcev.

"Zmagujemo in se bomo še naprej borili do popolne zmage," je dejal v sredo in obljubil, da bo Izrael zavaroval pred grožnjami, ki prihajajo iz Gaze in Libanona, odkoder Izrael napadajo pripadniki Hezbolaha.

Napetosti na izraelski severni meji so se okrepile zgodaj davi, potem ko je Hezbolah sporočil, da je bilo ubitih pet borcev, med njimi sin pomembnega člana libanonskega parlamenta. Izraelska vojska je v sredo zvečer sporočila, da je zadela več ciljev Hezbolaha, vključno s teroristično celico in infrastrukturo.

Biden govoril z Netanjahujem

Bela hiša je medtem sporočila, da se je ameriški predsednik Joe Biden v sredo pogovarjal z Netanjahujem in poudaril pomen ohranjanja miru ob libanonski meji in na Zahodnem bregu. Biden se je v sredo pogovarjal tudi s katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom Al-Thanijem in egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem, pri čemer se je zavzemal za popolno izvajanje premirja in dokončno izpustitev vseh talcev.

Biden in katarski emir sta se zavezala, da bosta ostala v tesnih stikih, da bi zagotovila popolno uresničitev dogovora o izpustitvi talcev in premirju, je sporočila Bela hiša. Al Sisiju pa je Biden povedal, da ZDA v nobenem primeru ne bodo dovolile prisilne preselitve Palestincev iz Gaze ali Zahodnega brega ali ponovnega določanja meja Gaze, obenem pa zatrdil, da Gaza ne sme ostati zatočišče Hamasa.