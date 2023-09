Domačinom prekipelo: zaradi 'selfi turistov' so cesto do idilične kmetije zaprli

Domačija Sleepy Hollow v ameriški zvezni državi Vermont jeseni zaradi pisanega listja, urejenega skednja in stare hiše postane prava turistična atrakcija. Po ozki cesti, ki vodi do kmetije, se vijejo trume turistov, ki želijo poslikati jesensko pravljico, a "slabo vzgojeni turisti" so pri domačinih sodu izbili dno. Avtomobile in avtobuse so parkirali kar na dovoznih poteh, se sprehajali po zasebnih zemljiščih in urinirali vse povprek po vasi. V mestu so sprejeli odločitev, da bo cesta oktobra odprta le za lokalni promet.

Jesen vsako leto razveseljuje z bogato paleto rjavih in oranžnih odtenkov v naravi, kar želijo številni uporabniki družbenih omrežij ujeti tudi v svoje objektive. A na cesti od Pomfreta do Woodstocka "selfie turisti" v oktobru niso več dobrodošli. Znamenito ozko cesto, ki vodi do slikovite kmetije, obdane z jesenskimi barvami, bodo oktobra zaprli, saj turisti z avtomobili in avtobusi na območju ustvarijo prometni kolaps in se brez dovoljenj sprehajajo po zasebnih zemljiščih.

Domačini sicer pravijo, da razumejo privlačnost jesenske pokrajine, a dodajajo, da so nekateri obiskovalci pri občudovanju šli korak predaleč. Vozila so parkirali kar ob cesti in s tem ovirali dostop stanovalcem in reševalnim vozilom. Turisti so se brez dovoljenj sprehajali po zasebnih zemljiščih in na travnikih organizirali piknike, težave domačinov povzema AP.

