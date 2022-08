Družina v Seulu utonila v enem izmed kletnih stanovanj, ki jih bodo sedaj prepovedali

V začetku avgusta so Seul in okoliške regije prizadele najmočnejše padavine v zadnjih 80 letih. V poplavah je umrlo najmanj 11 oseb, med njimi tudi tričlanska družina, ki je živela v kletem stanovanju, ki ga je zalila voda. V kletnih in polkletnih stanovanjih sicer živijo tisti z najnižjimi dohodki. Južnokorejska prestolnica je sedaj obljubila, da bo vse ljudi, ki živijo v teh nevarnih prostorih, preselila. Podzemna stanovanja, ki so postala sinonim za zijajočo neenakost v državi, so se pojavila po letu 1970, ko je vlada odredila obvezno gradnjo kleti pri novogradnjah.

icon-expand Kletno stanovanje v Seulu FOTO: Profimedia

Tričlanska družina, 12-letna deklica, njena mama in teta, ki je imela Downov sindrom, je utonila v kletnem stanovanju, potem ko so Seul zajele hude padavine. Mama je delala kot prodajalka v eni izmed brezcarinskih trgovin, ki je bila od njenega stanovanja oddaljena več kot eno uro. V kletnem stanovanju je živela več kot sedem let, potem ko je porabila svoje dvajsetletne prihranke, da so se lahko z družino preselile bližje centru za oskrbo, ki ga je obiskovala njena sestra, poroča NBC. Po navedbah oblasti so reševalne službe uspele evakuirati vse družine na območju, razen dveh.

Zaradi smrti družine, ki je bila ujeta pod zemljo v svojem stanovanju, so se po državi začeli protesti in pozivi vladi, naj ukrepa proti vse večjim socialnih neenakostim. Južnokorejska prestolnica je obljubila, da bo vse ljudi, ki živijo v teh nevarnih kletnih stanovanjih, preselila. Sprejeli so ukrep, po katerem ne bodo več izdajali dovoljenj za majhna kletna stanovanja, ki so po večini tesna in mračna. V kletnih stanovanjih, ki se nahajajo pod cestami in ulicami, v Seulu živi okoli 200 tisoč ljudi, kar predstavlja pet odstotkov prebivalcev glavnega južnokorejskega mesta. Lastniki bodo imeli na voljo od deset do dvajset let, da obstoječe bivalne prostore v kleteh preuredijo za druge namene, kot so shrambe ali parkirišča, poroča Bangkok Post.

icon-expand Seul so zajele najmočnejše padavine v 80 letih. FOTO: AP

V desetletju urejenih okoli 40 tisoč kletnih stanovanj Južna Koreja je boj proti tem stanovanjem začela že leta 2012, ko so sprejeli mestni predpis, ki je prepovedoval gradnjo stanovanj v kletnih prostorih, a je bilo po podatkih županovega urada v desetletju vseeno urejenih 40 tisoč kletnih stanovanj. Podzemna stanovanja so pojavile po letu 1970, ko je vlada odredila obvezno gradnjo kleti pri novogradnjah. Bivanje v teh prostorih je bilo nezakonito, a so v njih svoje domove v času hitre rasti južnokorejskega gospodarstva našli številni prebivalci, poroča The Guardian. Leta 1984 so gradbene zakone nekoliko omejili, objekte so lahko zgradili tako, da je bila polovica stavbe nad zemljo, polovica pa pod zemljo. 1,15 milijarde dolarjev za šest podzemnih tunelov, ki bodo odvajali vodo "Stanovanja v kletnih in polkletnih prostorih so zastarel stanovanjski model, ki ogroža ranljive skupine, zato jih je treba odstraniti," je za NBC povedal Oh Se-hoon iz urada župana. Uničeno stanovanje sta v torek obiskala tudi južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol in seulski župan. S posnetkov obiska je videti, da je stanovanje popolnoma blatno, v vodi so ležali krožniki in igrače.