Dvojni udarec za Kima: ostanki strmoglavljenega satelita v rokah Južne Koreje?

Konec maja je severnokorejska raketa z vojaškim izvidniškim satelitom kmalu po vzletu strmoglavila. S tem pa so strmoglavila tudi prizadevanja Kim Džong Una za pridobitev vesoljskega nadzornega sistema za spremljanje Združenih držav Amerike in Južne Koreje z zraka.

Severnokorejska raketa je strmoglavila v morje, "potem ko je izgubila potisk zaradi nepravilnega delovanja motorja v drugi stopnji", so iz vzrok za neuspeh opisali v Pjongjangu in s tem odkrito, a nekoliko presenetljivo, priznali tehnično težavo, poroča Reuters.

O dogajanju so razpravljali tudi na tridnevnem srečanju vladajoče stranke. Korejska državna tiskovna agencija je sporočila, da so na sestanku obširno razpravljali o neuspešni izstrelitvi in prizadevanjih za posodobitev orožnega arzenala. Znanstvenikom in uradnikom so naročili štiri naloge, med drugim naj ugotovijo, kaj je točno povzročilo strmoglavljenje in naj v kratkem času izvedejo uspešno izstrelitev.