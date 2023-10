Dvomilijonska Gaza v primežu navzkrižja interesov

Gaza je majhno območje, dolgo 41 in široko od šest do 12 kilometrov, med Izraelom, Egiptom in Sredozemskim morjem. Z več kot dvema milijonoma prebivalcev velja za eno najgosteje poseljenih območij na svetu. In medtem ko je v Izraelu povprečna gostota prebivalstva približno 400 ljudi na kvadratni kilometer, se v Gazi ta številka povzpne do 5500.

Veliko večino, 99,8 odstotka, predstavlja muslimanska ločina Sunitov, približno 2000 do 3000 pa je arabskih kristjanov. Po podatkih Združenih narodov iz leta 2010 je skoraj polovica prebivalcev registriranih beguncev. Skoraj 40 odstotkov prebivalcev je mlajših od 15 let.

Po izraelsko-arabski vojni v letih 1948–1949, ki je sledila ustanovitvi izraelske države, je bila Gaza pod upravo Egipta. Takrat je v Gazo z območja, ki sedaj predstavlja jug Izraela, pobegnila množica Palestincev. V šestdnevni vojni leta 1967 jo je zasedel Izrael in jo Palestincem vrnil šele leta 2005, ko so se od tam umaknili zadnji izraelski vojaki in tisoči judovskih naseljencev, ki so živeli v ločenih naselbinah. Ta so bila po mnenju Izraela ključna za strateško obrambo države in so jih izraelske vlade, tudi tiste, ki so jih vodili laburisti, bolj ali manj diskretno podpirale in nagrajevale.