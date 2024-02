Dvorec na robu pečine. Oblasti trdijo, da hiša ni v neposredni nevarnosti

Razmere na terenu sta si ogledala gradbeni inšpektor in geotehnični inženir. Hiše so zgrajene na ploščah, ki so vpete v kamnino, zato naj nevarnosti zanje ne bi bilo, je povedal upravljalec okrožja Mike Killebrew.

Lastnikom je sicer priporočil, naj "iz previdnosti" naročijo še dodaten strokovni pregled. Lastnik ene od hiš je za lokalno televizijo potrdil, da se upravljalci mesta strinjajo, da hiša večjih strukturnih težav nima, poroča Usa Today.

Mesto ali drugi organi v Kaliforniji sicer lahko objekte, ki so nevarni za bivanje, označijo z rdečo oznako, a ker omenjeni zemeljski plaz ni neposredno vplival na dostop do dvorca in njegovih prostorov, so hišo pustili pri miru.

Nevarnost kljub temu še ni mimo, saj v nedeljo prihaja še eno neurje, ki se bo nad območjem zadržalo vse do torka.

Dana Point leži ob pacifiški obali v okrožju Orange v Kaliforniji, približno 60 kilometrov južno od Los Angelesa.