EU: Madžarska ni več demokratična dežela

Poslanci Evropskega parlamenta so se odločili, da Madžarska ni več "polna demokracija". Odločitev je nastopila zaradi slabšanja razmer, ki so prisilile Madžarsko v "volilno avtokracijo", ter zaradi zaskrbljujoče stopnje vladavine prava. Neodvisnost sodstva, korupcija in človekove svoboščine so ključni pomisleki Evropskega parlamenta.

Madžarska že nekaj časa niha med demokracijo in avtokracijo, ocenjujejo v Bruslju. Orbanova vlada namreč že nekaj časa nazaduje državo na vseh pomembnih področjih. Evropski poslanci se sprašujejo, kako dobro deluje ustavni in volilni sistem, koliko in če sploh je neodvisno sodstvo, kolikšna je korupcija v državi ter koliko je omejena svoboda izražanja. Madžarska je pod Orbanovim vodstvom nedvomno demokratično nazadovala in se usmerila k avtoritarnosti, ugotavlja večina evropskih predstavnikov ljudstva. Poslanke in poslanci menijo, da je pomanjkanje odločnega ukrepanja Evropske unije prispevalo k nastanku "hibridnega režima volilne avtokracije", tj. ustavnega sistema, v katerem potekajo volitve, vendar ni spoštovanja demokratičnih norm in standardov. Poslanci so zaskrbljeni na več področjih v zvezi z demokracijo in temeljnimi pravicami na Madžarskem.

icon-expand Viktor Orban FOTO: AP

Madžarska že nekaj časa vzbuja skrbi v evropski in mednarodni skupnosti. Problematična je postala akademska svoboda, svoboda veroizpovedi, svoboda združevanja, pravica do enakega obravnavanja, vključno s pravicami LGBTQI+, pravicami manjšin ter pravicami migrantov, prosilcev za azil in beguncev, opozarjajo. Že leta 2017 je Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve začel preiskovati morebitno sprožitev 7. člena pogodbe o EU proti Madžarski. Člen kot skrajni ukrep predvideva odvzem glasovalnih pravic državi članici, v kateri obstaja "sistemska grožnja demokraciji, vladavini prava in človekovim pravicam."

Poročilo, sprejeto v četrtek s 433 glasovi za, 123 proti in 28 vzdržanimi glasovi, temelji na poročilu, s katerim je Evropski parlament leta 2018 sprožil postopek iz 7. člena, in vsebuje pregled razvoja dogodkov na 12 področjih, ki vzbujajo zaskrbljenost. Prikazano je, kako se je spoštovanje vrednot iz 2. člena Pogodb EU, vključno z demokracijo in temeljnimi pravicami, na Madžarskem od leta 2018 še poslabšalo, in sicer z "namernimi in sistematičnimi prizadevanji madžarske vlade", ki jih je dodatno okrepilo neukrepanje na ravni Unije. Evropske institucije morajo ukrepati in biti odgovorne Evropski parlament meni, da je žalostno, da Evropski svet ne more doseči vsebinskega napredka v boju proti demokratičnemu nazadovanju. Poslanke in poslanci poudarjajo, da 7. člen ne zahteva soglasja med državami članicami, zato da se opredeli jasno tveganje resne kršitve vrednot EU. Menijo, da bi vsaka nadaljnja zamuda pri ukrepanju na podlagi 7. člena za zaščito vrednot EU na Madžarskem pomenila kršitev načela pravne države s strani Sveta. Zato poslanci in poslanke v poročilu pozivajo Evropsko komisijo, naj uvede vse ukrepe, še zlasti o proračunski pogojenosti. V luči ruske invazije v Ukrajini, ko so vrednote EU še toliko bolj ogrožene, pozivajo Komisijo, naj ne odobri madžarskega načrta za okrevanje in odpornost, dokler Madžarska v celoti ne izpolni vseh relevantnih priporočil evropskega semestra in izvede vseh relevantnih sodb Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice. Poleg tega želijo, da se iz financiranja izključi vse kohezijske programe, ki prispevajo k zlorabi sredstev EU ali h kršitvam pravne države, ter da se strožje uporablja uredbo o skupnih določbah in finančno uredbo, da bi se spopadli s kakršnokoli zlorabo sredstev EU iz političnih razlogov.

icon-expand Evropska poslanka Gwendoline Delbos-Corfield