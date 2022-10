Električni mrki v Ukrajini: voditeljica ob svečah v studiu brala novice

V Ukrajini so ta teden prvič po ruski invaziji omejili porabo električne energije. Zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo se pripravljajo tudi na možnost daljšega pomanjkanje električne energije. Ukrajinci se zato morajo znajti po svoje, številni so za osvetljavo in gretje svojih domov prižgali sveče. Ob plamenih sveč je v studiu delala tudi televizijska voditeljica.

Operater električnega omrežja Ukrenergo je sporočil, da bodo uvedli nadzorovane in preračunane omejitve porabe, da bi zagotovili uravnoteženo delovanje sistema. Domove Kijevčanov zato v zadnjih dneh in nočeh pogosto razsvetljujejo le sveče.

Prebivalce glavnega mesta so pozvali, naj med 7. in 22. uro izklopijo električne naprave, vključno z električnimi grelniki, pralnimi stroji, bojlerji in drugimi napravami, kot so hladilniki in usmerjevalniki za brezžični internet. Ob ugasnjenih lučeh, a ob razsvetljavi sveč, je televizijsko oddajo vodila tudi ena od ukrajinskih voditeljic.

Televizijska voditeljica je oddajo vodila ob prižganih svečah.

V odgovor na zahteve predsednika in vlade so mesta in kraji omejili uporabo električne energije, da bi lahko energetska podjetja popravila energetske objekte, ki jih je prizadel val ruskih zračnih napadov. Pred dnevi je Ukrajince električni mrk presenetil ravno med koncertom orkestra v Orglarski dvorani v Lvovu. Fotografije temne dvorane je na Twitterju delil vodja predsednikovega urada Andrij Jermak.

Ukrajinski minister za energetiko Herman Halušenko pa je dejal, da si vlada prizadeva zmanjšati porabo energije za 20 odstotkov, vendar tega cilja doslej še ni dosegla. "Vidimo, da se poraba zmanjšuje, vendar to ni dovolj," je opozoril.

