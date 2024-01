Evropa popustila Kitajski in prekinila postopek zaradi pritiskov na Litvo

Litva je julija 2021 dovolila Tajvanu, da odpre predstavništvo v Vilni pod svojim imenom, kar pa je razjezilo Peking, ki Tajvan dojema kot del Kitajske, in je zato prepovedal uvoz vseh izdelkov, ki so povezani z Litvo.

Kitajska je ob naznanitvi Litve odpoklicala svojega veleposlanika in zahtevala, naj tudi Litva umakne svojega. S to skoraj trimilijonsko baltsko državo so prekinili gospodarske povezave, izbrisana je bila iz kitajskega carinskega sistema, njen izvoz na Kitajsko pa je bil čez noč skoraj izničen. "Peking pošilja sporočilo, da bo vsakdo, ki bo sledil litovskemu zgledu in se drznil upreti, soočen s hudimi posledicami. In takšno sporočilo je najbolje preizkusiti na manjši državi," je predlani dejal visoki diplomat EU, ki ni bil želel biti imenovan, poroča Politico.

ZDA podprle Litvo

EU je tudi trdila, da ima dokaze, da Kitajska pritiska tudi na podjetja, ki delujejo v drugih državah članicah. Zahtevali naj bi, da pri izvozu v to državo iz svojih dobavnih verig odstranijo litovske surovine, je poročal South China Morning Post. Na litovsko stran so takoj stopile tudi ZDA in izrazile "trdno ameriško podporo Litvi ob poskusih prisile s strani Ljudske republike Kitajske".