Evropa v primežu vročine: na londonskem letališču stopilo pristajalno stezo

Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Franciji in Veliki Britaniji so izdali opozorila o izjemni vročini, ki je na londonskem letališču celo 'stopila' pristajalno stezo, zato so morali nekatere lete odpovedati. V Španiji se je živo srebro v ponedeljek povzpelo do 43 stopinj Celzija, zaradi česar je v zadnjih dneh v Španij in na Portugalskem umrlo več kot tisoč ljudi. Vročinski val se sedaj pomika proti severu stare celine.

V Veliki Britaniji danes pričakujejo najtoplejši dan doslej. Že v ponedeljek so zabeležili enega izmed najbolj toplih dni v zgodovini. Na vzhodu Anglije so zabeležili 38,1 stopinje Celzija, kar je malo manj od dosedanjega britanskega rekorda, ki znaša 38,7 stopinje Celzija. Po nekaterih napovedih bi se lahko temperature prvič v zgodovini na Otoku povzpele celo čez 40 stopinj Celzija. Neobičajno vroče vreme je preglavice povzročilo tudi v zdravstvu, šolah in prometu. Odpovedali so številne vlake, na londonskem letališču Luton so prekinili celo letalske povezave, saj se je del vzletno-pristajalne steze zaradi visokih temperatur upognil, poroča BBC.

Z letališča so sporočili, da so bili na kraj napoteni inženirji zaradi "površinske napake", začeli so tudi s sanacijo steze. V Veliki Britaniji so sploh prvič v zgodovini izdali opozorilo o ekstremni vročini, piše AP. Vroče tudi v Franciji in na Nizozemskem Po Franciji divjajo tudi požari, ki so več kot 30 tisoč ljudi prisilili, da zapustijo svoje domove. Od prejšnjega torka je bilo v priljubljeni turistični regiji Gironde uničenih več kot 19 tisoč hektarjev zemlje. Tamkajšnji predstavnik regije je razmere opisal zelo nazorno: "Požar je kot pošast in hobotnica, ki kar raste in raste, z vseh strani. Visoke temperature, veter, pomanjkanje vode ... Proti taki pošasti se je zelo težko boriti." Zanimivo primerjavo je na Twitter profilu objavil francoski medij BFM TV. Požar, ki divja v departmaju Gironde na jugozahodu države, je po površini primerljiv s središčem Pariza in njegovo širšo okolico.

Izredna vročina je v ponedeljek v zahodni Franciji na posameznih merilnih postajah prejšnji rekord presegla za 4 ali 5 stopinj Celzija. Običajno vročino na francoski obali blaži zmorec, tokrat pa je ob rekordno vroči zračni masi pihalo z notranjosti, so zapisali pri ARSO. Po napovedi prognostikov se vročinski val počasi premika proti severu, zato lahko v prihodnjih dneh visoke temperature pričakujejo tudi v Belgiji in Nemčiji. Razmere v Franciji so nekateri strokovnjaki opisali kot "vročinsko apokalipso", saj so v mestu Nantes na zahodu Francije izmerili 42 stopinj Celzija, navaja BBC. Na termometre za merjenje temperature zraka pogledujejo tudi na Nizozemskem, kjer pričakujejo, da bodo temperature presegle 39 stopinj Celzija.

V Španiji in na Portugalskem je v zadnjih dneh zaradi vročine umrlo več kot tisoč ljudi Tudi na Portugalskem se borijo z vročino in požari. V četrtek se je ogrelo na 47 stopinj Celzija, kar je tudi julijski rekord. Nacionalni urad je zato za večino države razglasil veliko požarno ogroženost, saj se želijo izogniti scenariju iz leta 2017, ko je zaradi gozdnih požarov umrlo 66 ljudi.