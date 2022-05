'Evrovizija se lahko enači s športom, vsi gredo na zmago, sodelovanje je drago'

Napovedi so se uresničile, steklen evrovizijski mikrofon so domov odnesli ukrajinski predstavniki Kalush Orchestra s skladbo Stefania. Levji delež glasov zanje so prispevali gledalci pred televizijskimi zasloni, saj je po glasovanju strokovnih žirij vodil predstavnik Združenega kraljestva, Ukrajina pa je bila na četrtem mestu. Tokratno Evrovizijo so sicer spremljali manjši zapleti, povezani z glasovanjem, Italijani so med sobotnim finalom preprečili celo hekerske napade proruskih skupin. Slovenskim predstavnikom, skupini LPS, se v finale žal ni uspelo prebiti, v prvem polfinalu pa so osvojili zadnje, 17. mesto. Letošnje dogajanje sta v studiu komentirala poznavalca Evrovizije Alesh Maatko in Tomaž Mihelič, ki je leta 2002 s Sestrami in pesmijo Samo ljubezen dodobra zaznamoval evrovizijski spektakel v Talinu in poskrbel za 13. mesto za Slovenijo.

