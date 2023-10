Hamas izpustil ameriški talki, ki sta v Izraelu počitnikovali pri sorodnikih

Ameriški državljanki so pripadniki Hamasa na meji z Gazo izročili Rdečemu križu. Nato ju je oskrbela izraelska vojska (IDF), je sporočil tiskovni predstavnik IDF Daniel Hagari . Američanki so odpeljali v oskrbo, potem pa se bosta v izraelskem vojaškem oporišču srečali s svojimi najbližjimi.

Raanan in njena najstniška hči prihajata iz Chicaga, v začetku oktobra pa sta na jugu Izraela obiskali svoje sorodnike. 7. oktobra so ju pripadniki Hamasa zajeli kot talki, navajajo pri CNN. Njun sorodnik je za CBS povedal, da je Uri Raanan, Nataliin oče in nekdanji mož Judithe, takoj po začetku napada prejel telefonsko sporočilo Natalie, ki ga je obvestila, da se v bližini hiše slišijo streli in eksplozije. V hišo, kjer sta bivali, so nato vdrli pripadniki Hamasa in ju odpeljali.

Uri Raanan je v petek izjavil, da je ob novici o njuni izpustitvi izredno olajšan. "Že dva tedna nisem spal," je vidno olajšan povedal novinarjem, tudi zato, ker bo prihodnji teden Natalie praznovala rojstni dan. Kot je dejal za časnik Boston Herald, sta se najhujša dva tedna njegovega življenja spremenila v najboljši dan. Njegova hčerka se počuti dobro, je še dodal.

Ameriški predsednik Joe Biden je že govoril z izpuščenima talkama. Izrazil jima je podporo ameriške vlade. Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je spomnil, da še vedno pogrešajo 10 ameriških državljanov, ki bi lahko bili med preostalimi talci. "Vsakega od njih bi morali izpustiti," je pozval.

Pogajanja med Katarjem in Hamasom

Ameriški medij je pridobili informacije neimenovanega vira iz Rdečega križa, ki je razkril, da so talki izpustili iz humanitarnih razlogov, saj je bila Judith Tai slabega zdravja. Pogajanja za izpustitev so potekala med Hamasom in Katarjem, ki je potrdil, da bo pogajanja še nadaljeval. Tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva je za tednik Welt am Sonntag ocenil, da so na poti, ki bi lahko kmalu vodila v novo izpustitev talcev, predvsem civilistov.

Pomembno vlogo je igral tudi Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC), ki je v petek sporočil, da so pri posredovanju izpostavili svojo vlogo kot nevtralnega akterja med sprtima stranema. Znova so pozvali tudi k izpustitvi vseh preostalih talcev, k pomoči pri temu pa so ICRC pozvali tudi svojci talcev.

Tiskovni predstavnik Hamasa Abu Obaida je v izjavi povedal, da so kot odgovor na katarska prizadevanja izpustili dve ameriški državljanki, da bi Američanom in svetu dokazali, "da so trditve Bidna in njegove fašistične administracije lažne in neutemeljene".

Izraelska vojska je na Telegramu opozorila, da čeprav se Hamas sedaj predstavlja, kot da je talki izpustil iz humanitarnih razlogov, je v resnici to "moderna teroristična organizacija, ki prav sedaj dojenčke, otroke, ženske in starejše zadržuje v Gazi kot talce in še naprej izvaja zločine proti človeštvu". Kot so pojasnili, je večina zajetih talcev, ki so različnih narodnosti, še živih.