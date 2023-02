Pretep na Platku: oče enega od pretepačev član vladajoče stranke

Na Hrvaškem zadnje dni razburja incident, v katerem je trojica pretepačev na smučišču Platak pri Reki pretepla pripadnika gorske reševalne službe in žensko. Policija je vložila prijavo za prekršek proti petim osebam, a hrvaška javnost je do dela policije kritična, saj so javnost o dogodku obvestili šele tri dni po incidentu. Dogodek naj bi bil povezan tudi s hrvaškim političnim vrhom, oče enega od udeležencev v pretepu je član vladajoče stranke, razkrivajo hrvaški mediji.

Trije mladeniči so med divjanjem po smučarski progi prejšnjo nedeljo z avtom obtičali v snegu. Pripadnika gorske reševalne službe so prosili, naj jim z motornimi sanmi pomaga izvleči avto iz snega, a jim ta ni želel nuditi pomoči. Eden od mladeničev ga je zato večkrat udaril, med drugim tudi v glavo, tako da je gorski reševalec za trenutek izgubil zavest. Na pomoč mu je priskočil drug gorski reševalec in zaradi udarcev prav tako obležal v snegu, v glavo pa so mladeniči udarili tudi žensko, ki je poskušala preprečiti pretep. Za pet oseb, ki so sodelovale v pretepu na Platku, je policija podala prijavo zaradi izrazito predrznega vedenja in pretepa. Nekateri hrvaški mediji so poročali, da je med njimi tudi pripadnik gorske reševalne službe, a policija je naknadno sporočila, da to ne drži.

icon-expand Incident na Platku se je zgodil 29. januarja. FOTO: Twitter

Tudi hrvaško državno odvetništvo je sporočilo, da do danes kazenske ovadbe niso prejeli, da pa so prejeli posebno policijsko poročilo, zaradi česar opravljajo dodatne preiskave, poroča Indeks.hr. Policija je o incidentu javnost obvestila tri dni po napadu Hrvaški mediji so do dela policije v tem primeru kritični iz več razlogov. Eden od njih je, da je policija obvestila javnost o pretepu šele tri dni po incidentu, in drugi, da je vse tri napadalce prijavila zgolj zaradi prekrška in ne zaradi kaznivega dejanja. Policija je na četrtkovi tiskovni konferenci napovedala, da bodo prijavili tri mladeniče, ki so divjali z avtomobilom, pa tudi pripadnika gorske reševalne službe in še eno osebo, ki je sodelovala v pretepu. Vpleteni pod vplivom alkohola Načelnik policijske postaje na Reki Tihomir Poje je pojasnil, da je bilo vseh pet oseb pod vplivom alkohola. Nekaterim od njih očitajo pretep, drugim pa izrazito predrzno vedenje. Za te prekrške jim grozi do 30 dni zapora ali denarna kazen od 20 do 170 evrov. Tega, kdo je začel pretep, policija ne bo preiskovala, ker to po besedah Poja ni pomembno za oceno, ali gre za prekršek. Policija je po besedah namestnika načelnika policijske uprave primorsko-goranske županije Harija Brnada po zdravniških izvidih in mnenjih nedvoumno ugotovila, da gre za prekršek, ne pa kaznivo dejanje. Odločile so kvalifikacije poškodb, ki jih je zavod za medicino in kriminalistiko na medicinski fakulteti označil za lažje.