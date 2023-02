Hrvaški posvojitelji morajo v 48 urah zapustiti Zambijo

V Zambiji so umaknili obtožnico zoper hrvaško osmerico, ki so ji v Zambiji nameravali soditi zaradi suma trgovine z otroki. Sodišče je zato postopek prekinilo, Hrvati pa morajo v 48 urah zapustiti državo. Številna diplomatska prizadevanja so tako nazadnje le obrodila sadove, ni pa še znano, kaj bo s posvojenimi otroki.

icon-expand Aretirani Hrvati v Zambiji FOTO: AP

Zambijski mediji so poročali, da so hrvaški državljani, ki so se v Afriko odpravili, da bi posvojili otroke, oproščeni vseh obtožb: "Hrvati gredo domov svobodni!" je zapisal portal Kalemba. Informacijo je nato potrdilo tudi hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve, piše Jutarnji list. Pristojno sodišče v Ndoli je v ponedeljek zavrglo obtožnico proti osmim hrvaškim državljanom, ki morajo zdaj v roku 48 ur zapustiti državo. Lokalni portal Mwebantu poroča, da ne gre za oprostilno sodbo, ampak prekinitev postopka. Tožilstvo je namreč odstopilo od kazenskega pregona. Štirje hrvaški zakonski pari so bili aretirani 7. decembra na mednarodnem letališču v Ndoli, ko so nameravali odleteti domov skupaj s štirimi otroki, ki so jih posvojili iz sirotišnice v Demokratični republiki Kongo. Zambijsko državno tožilstvo jih je obtožilo kaznivega dejanja poskusa trgovine z otroki in ponarejanja dokumentacije.

Na Hrvaškem so takoj stekla številna diplomatska prizadevanja za pomoč aretiranim državljanom. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je na novinarski konferenci izpostavil, da so pogovori o primeru potekali "od New Yorka, Bruslja, Lusake in Pretorije, na najvišjih ravneh". "Naša skrb je bila osredotočena na hrvaške državljane, ki so bili priprti. Domnevamo, da ni bilo obremenilnih elementov in so zato zavrgli obtožnico. Naš naslednji korak je zavarovati otroke, ki imajo hrvaške dokumente," je poudaril. Dodal je, da jim do otrok še ni uspelo priti, a da gre za hrvaške državljane in imajo konzularno zaščito.