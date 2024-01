Hrvati razrešujejo zgodbo pobegle afriške divje mačke v Gorskem kotarju

Pred dnevi je na območju Gorskega kotarja na Hrvaškem takrat še neznana žival napadla in davila udomačeno mačko Bubo zakoncev Scrobogna, ki sta v zadnjem trenutku s kričanjem in palico preprečila, da bi njun hišni ljubljenček poginil. Žival so ujeli in jo odpeljali k veterinarju, kjer so ugotovili, da gre za afriško divjo mačko. A od kje se je vzela? Izključili niso niti možnosti, da gre za žival, ki je pred pol leta pobegnila v Sloveniji.

Servalo so ujeli na območju Gorskega kotarja, kjer je napadla udomačeno mačko.

Žival, ki je napadla udomačeno mačko, se je po napadu, skrila v klet stanovanjske hiše, kjer so jo uspešno ujeli v kletko. Še več dni po napadu pa so se prebivalci spraševali, ali se je k njim zatekla divja mačka, ris ali serval. Ujeto žival je veterinar odpeljal v Zagreb, kjer so ugotovili, da gre za samico servala, afriško divjo mačko, ki je stara med pet do šest let. Nenavadno pa se jim je zdelo, da je bila žival navajena ljudi in psov ter vožnje v avtomobilu, prav tako žival ni bila agresivna. Veterinarji so predvidevali, da gre najverjetneje za udomačeno žival, izključili niso niti možnosti, da gre za samico, ki je pred dobre pol leta pobegnila v Sloveniji.

Servalo so nato odpeljali v zasebni živalski vrt, kjer skrbijo za eksotične živali. Zgodba pa se je tu šele začela zapletati. Ugotovili so, da je mačka kot kaže - breja. Stopili so v kontakt s fakulteto v Švici in Nemčiji in ugotovili, da se je mačka skotila leta 2017 v zakonitem vzrejnem centru v Švici. Z ustrezno dokumentacijo jo je kupila ženska v Nemčiji, ki je imela prijavljeno prebivališče tako v Nemčiji kot na Hrvaškem v Opatiji.

Servalo so odpeljali v zasebni živalski vrt, kjer skrbijo za eksotične živali. (slika je simbolična)