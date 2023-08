Interpol objavil rekonstrukcijo dečka, ki so ga lani zavitega v folijo našli v reki

Nemška policija in Interpol sta objavila sliko rekonstrukcije obraza dečka, ki so ga lani našli v reki na Bavarskem v Nemčiji. Dečkovi posmrtni ostanki v reki so bili obteženi s kamnito ploščo in zaviti v folijo. Kako dolgo je bilo truplo v vodi, ni znano.

icon-expand Rekonstrukcija dečka, ki so ga lani našli v reki na Bavarskem. FOTO: Interpol Policija in Interpol sedaj prosita za pomoč pri identifikaciji umrlega dečka, ki so ga našli 19. maja lani v reki na Bavarskem. Ugotavljajo tudi sumljive okoliščine njegove smrti. Deček naj bi bil star med pet in šest let, visok okoli 110 centimetrov in težak 15 kilogramov. Imel je rjave lase in krvno skupino 0, je Interpol zapisal na svoji spletni strani. Rezultati dosedanjih rezultatov sicer kažejo, da je deček nekaj časa preživel tudi v drugih državah zunaj Nemčije. Črno obvestilo Da bi ugotovili več podrobnosti, je Interpol na zahtevno nemških organov 195 članicam organizacije, tudi Sloveniji, poslal črno obvestilo, ki velja za mednarodni poziv za zbiranje informacij o neidentificiranih truplih. Kot del javnega poziva so objavili sliko rekonstrukcije dečkovega obraza. "Interpol mednarodne organe kazenskega pregona poziva, naj preverijo svoje podatkovne baze in pregledajo nerešene primere," je zapisal generalni sekretar Interpola Jurgen Stock. icon-expand Črno obvestilo, ki ga je objavil Interpol. FOTO: Interpol Pri organizaciji verjamejo, da nekje nekdo o dečku nekaj ve, zato vse, ki bi imeli kakršnokoli informacijo, prosijo, naj se obrnejo na nemško policijo. Organi si sedaj prizadevajo, da bi dečka identificirali in razjasnili okoliščine smrti, ne glede na to, ali gre za žrtev trgovine z ljudmi, ugrabitev ali nasilno smrt. S sorodniki bodo lahko opravili DNK-analize Interpol od leta 2021 preiskovalcem zagotavlja globalno podatkovno zbirko I-Familia, ki pomaga pri identifikaciji neznanih trupel s pomočjo ujemanja DNK sorodstva. Za sorodnike, ki menijo, da bi deček lahko bil član njihove družine, jih lahko nacionalna policija poveže z Interpolom, da opravijo mednarodno primerjavo DNK. Primer dečka spada tudi v program Identify me (Prepoznaj me, op. a.), ki so ga začeli izvajati maja letos. V sklopu programa skušajo identificirati tudi 22 domnevnih umorjenih žensk, javnost je policiji že pomagala z več kot 500 sporočili in nasveti.