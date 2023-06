Italija razstavila naropane starine v vrednosti 12 milijonov evrov

Med 750 predmeti, ki so iz obdobja med 8. stoletjem pred našim štetjem in srednjim vekom, so tudi etruščanska bronasta miza s tremi nogami, doprsni kipi moških iz marmorja in stenske poslikave, ki naj bi izvirale z območja Vezuva. Vrednost predmetov je ocenjena na 12 milijonov evrov, so sporočili iz italijanskega ministrstva za kulturo.

Predmeti so bili v lasti londonskega podjetja v likvidaciji Symes Ltd, katerega lastnik je pomemben preprodajalec kulturnih dobrin in trgovec Robin Symes.