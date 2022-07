Pekel italijanske družine na dopustu v Egiptu: po zastrupitvi s hrano umrl šestletnik

Noseča Rosalia Manosperti je na dopust odšla skupaj z možem Antoniem in njunim šestletnim sinom Andreucciom. Družina iz Palerma je načrtovala, da bi v Egiptu preživela 15 sproščenih dni. Vendar so se nato prejšnji petek vsi začeli počutiti zelo slabo. "Ves čas so bruhali," je za La Stampo povedal Rosalijin brat Roberto Manosperti, ki je pojasnil, da je družina počitnice načrtovala več mesecev.

Ko se jim je zdravstveno stanje poslabšalo, so pomoč poiskali v bližnjem zdravstvenem domu, kjer so jih obravnavali kot dehidrirane in jim predpisali tri zdravila za zdravljenje zastrupitve s hrano, je pojasnil Manosperti. Družina se je vrnila v sobo, slabo počutje z bruhanjem pa se je nadaljevalo vse do naslednjega dne. Takrat se je stanje moža Antonia tako poslabšalo, da so morali poklicati reševalce. Šestletniku niso več mogli pomagati in v soboto zvečer je umrl.

V tednu dni je zaradi zastrupitve s hrano umrl sin, mož pa je na intenzivni negi, je sporočila Rosalia, ki je v šestem mesecu nosečnosti pristala v bolnišnici, kjer je bila hospitalizirana zaradi močnih krčev. Utrujena in z zadnjimi močmi je posnela polminutni video, v katerem je pozvala institucije, naj ji pomagajo domov. "Sem Rosalia Manosperti in od sobote sem bila hospitalizirana v bolnišnici v Šarm El-Šejku. V bolnišnici je tudi moj mož, šestletni sin pa je umrl. Vse pristojne institucije prosim, če lahko ukrepate in nam pomagate priti nazaj v Italijo s posebnim letom, saj nam zdravstveno stanje ne dopušča, da bi se vkrcali na redni let. Pomagajte nam priti domov," v videoposnetku prosi Rosalia.

Organi so že sprožili obdukcijo, in kot je povedal Manosperti, se je družina že povezala z italijanskim zunanjim ministrstvom, da bi se lahko čim prej vrnila domov.

Da je stanje Antonia še vedno slabo, je potrdil tudi stric Rosalie, ki je dodal, da ima Antonio težave z dihanjem takoj, ko mu odstranijo masko s kisikom. Zaradi tega tudi ne more na letalo, da bi se z ženo vrnila domov. Nekateri mediji poročajo tudi, da ima moški težave še z ledvicami in srcem.