Izrael zavrača resolucijo VS ZN, v Gazi naj bi zadeli dom vodje Hamasa

Izraelski vojaki naj bi v notranjosti begunskega taborišča al Šati, kjer se je Hanija rodil leta 1963, našli skladišče orožja pomorskih sil Hamasa, med drugim potapljaško opremo, eksplozivne naprave in orožje, trditve vojske navaja Guardian, ki informacij ni mogel neodvisno preveriti. Našli naj bi tudi eksplozivne pasove in sode, protitankovske izstrelke, opremo za komunikacijo, obveščevalne dokumente.

Skladišče orožja naj bi Izrael odkril tudi pod pediatrično bolnišnico, v katero so vdrli ta teden. Izrael trdi, da so v kleti bolnišnice odkrili "poveljniški in nadzorni center Hamasa" , ki bi ga lahko uporabljali za zadrževanje talcev. V bolnišnici naj bi se zadrževalo več tisoč oseb, od pacientov, zdravstvenega oseba in civilistov.

Izrael zavrača resolucijo VS ZN s pozivom k humanitarnim premorom

Varnostni svet ZN je v sredo po več kot mesecu dni vojne med Izraelom in Hamasom z 12 glasovi za, nobenim proti in tremi vzdržanimi uspel potrditi resolucijo, ki sprti strani poziva k uvedbi humanitarnih premorov v spopadih v Gazi in poudarja potrebo po zaščiti civilistov, predvsem otrok. Vzdržali so se ZDA, Združeno kraljestvo in Rusija.