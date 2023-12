Izraelska vojska razkrila identitete talcev, ki so jih ubili pomotoma

Izraelska vojska dejanje na severu Gaze, kjer se še vedno nahaja okoli 100 talcev, obžaluje, medtem ko so že začeli s preiskavo, svojcem pa izrekli iskreno sožalje.

Trupla omenjenih moških so sicer že vrnili na izraelsko ozemlje, kjer so potrdili njihovo identiteto. Haim, ki so ga 7. oktobra ugrabili v kibucu Kfar Aza, je bil glasbenik, rad je imel rad živali in kuhanje italijanske hrane.

Na dan napada se je nahajal v svojem domu, ko je objekt zajel ogenj. Poklical je družino in odprl okno, da bi zadihal svež zrak, kmalu za tem pa so ga pripadniki Hamasa ugrabili in odpeljali.

Talalka, ki je bil ugrabljen iz kibuca Nir Am, je bil ljubitelj motorjev, rad je potoval po podeželju in preživljal čas s prijatelji. Živel je v mestu Hura in delal v obratu s perutnino. Ko je Hamas v začetku oktobra izvedel napad, je bil v službi, po napadu je poklical sestro in ji povedal, da je bil v streljanju ranjen.

Njegov oče je za lokalne medije pozneje povedal, da sta na dan napada izgubila stik ob 7.00 po lokalnem času. Na Telegramu se je pojavila tudi fotografija, na kateri Talalka vozijo skozi Gazo.

Med žrtvami je tudi Alon Shamriz, ki je bil v času napada prav tako v kraju Kfar Aza. Njegova družina je sprva prosila, da njegove identitete na razkrijejo, nato pa objavo dovolila.

"Neznosna tragedija"

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je smrt omenjenih treh talcev označil za "neznosno tragedijo". "Celotna država Izrael nocoj žaluje," je v petek zapisal na družbenih omrežjih in izrazil sožalje svojcem mrtvih. "Tudi v tem težkem trenutku bomo poskrbeli za naše rane, se naučili lekcije in nadaljevali z našimi prizadevanji, da vse talce varno pripeljemo domov."

V Beli hiši so dogodek označili za "tragično napako". "Nimamo popolnega vpogleda v to, kako se je ta operacija odvijala in kako je prišlo do te tragične napake," je dejal tiskovni predstavnik John Kirby.