Kazen izrekli še enemu policistu, ki je sodeloval pri umoru Georgea Floyda

Nadaljuje se izrekanje kazni policistom, ki so leta 2020 sodelovali pri umoru temnopoltega Georgea Floyda. Policist, ki je klečal na Floydovem vratu, že prestaja 22 in pol letno zaporno kazen, a pri dogodku so sodelovali še trije drugi. Enemu izmed njih so za kršenje Floydovih državljanskih pravic in namerne malomarnosti odredili dve leti in pol zapora.

V četrtek so minneapoliške oblasti nadaljevale z izrekanjem kazni policistom, ki so bili vpleteni v umor Georgea Floyda. Policista Thomasa Lana, ki je v času umora opravljal prvi teden svoje policijske službe, so za krivega spoznali že prejšnje leto, včeraj pa so mu zaradi namerne brezbrižnosti do zdravstvenih potreb 46-letnega Floyda, ki je ob dušenju nujno potreboval medicinsko pomoč, izrekli dve in pol letno zaporno kazen.

icon-expand J. Alexander Kueng, Thomas Lane in Tou Thao. Kuengu in Thaou bodo sodili januarja naslednje leto. FOTO: AP

Zvezni tožilci so za Lana sicer zahtevali več kot pet let zapora. Kazen so skrajšali, saj naj bi med dogodkom predlagal, da naj že zadušenega Floyda obrnejo na bok in ga poskušajo oživljati. Lane je sicer maja že priznal svojo krivdo in se strinjal z zaporno kaznijo treh let zapora. S kaznijo pa ni zadovoljen eden od bratov umrlega Philonise Floyd, saj meni, da je kazen premajhna. "Grozno je, celoten kriminalni sistem je treba podreti in zgraditi na novo," je dejal ob izreku kazni.

Prvega policista obsodili lani, preostalima dvema bodo sodili naslednje leto Prvega policista Dereka Chauvina, ki je imel izmed vseh na kraju dogodka največ izkušenj, saj je bil v službi policije že skoraj dve desetletji, so pravnomočno obsodili že lansko leto. Za devetminutno klečanje na Floydovem vratu je dobil 22 let in pol letno kazen. Lanskega decembra je tudi priznal krivdo za svoja dejanja. Chauvin je v času dogodka policista Thaoa in včeraj obsojenega Lana uvajal v terensko delo.

icon-expand Umor Georgea Floyda leta 2020 je vodil v proteste proti rasizmu in pretirani uporabi sile s strani policistov. FOTO: AP