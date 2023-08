Kitajski živalski vrt zavrača očitke, da so v medvede oblečeni ljudje

Živalski vrt na vzhodu Kitajske sedaj zanika trditve, da so v kostum medveda oblečeni ljudje. "Ko govorimo o medvedih, najprej pomislimo na ogromne in močne živali. Toda vsi medvedi niso taki. Malezijski medvedi so drobni in najmanjši medvedi na spletu," skeptikom odgovarjajo iz živalskega vrta, kjer so zatrdili, da se takšne prevare v državnem zavodu pač ne bi mogle zgoditi. Po njihovo v debelem kostumu ob 40 stopinjah Celzija človek ne bi zdržal več kot nekaj minut, preden bi se zgrudil.

Da bi izkoreninili vsako trohico dvoma, so v živalskem vrtu sedaj pripravili tudi obiske za medije, ki se bodo medvede ogledali v živo.

V živalskem vrtu trdijo, da gre sicer za vrsto sončnih medvedov. Kot navaja National Geographic medvedi te vrste v višini merijo od 120 do 150 centimetrov, tehtajo pa od 27 do 70 kilogramov. Druge vrste medvedov sicer v višino, ko se postavijo na zadnje noge, dosežejo tudi več kot 2,5 metra.