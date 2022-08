Kosovo uvedbo novih pravil na meji s Srbijo zaradi napetosti prestavilo

Misija zveze Nato na Kosovu, Kfor, je pred tem sporočila, da razmere spremlja in je pripravljena posredovati, če bi se to izkazalo za potrebno.

A zaradi napovedanih sprememb so se na severu Kosova, kjer živijo pretežno Srbi, okrepile napetosti. Tamkajšnji prebivalci so na cestah postavili barikade, med drugim naj bi bil blokiran dostop do dveh mejnih prehodov s Srbijo, odjeknili so tudi streli.

V nedeljo postavili blokade

Že v nedeljo so mediji poročali, da so se v severnem delu Kosovske Mitrovice oglasile sirene, zato so se na ulice odpravili številni prestrašeni prebivalci. Na severu države so Srbi s kamioni blokirali cesto v bližini mejnega prehoda Jarinje. Kosovska policija je zaradi barikad posledično zaprla mejna prehoda Brnjak in Jarinje.

Uradna Priština se je na dogajanje odzvala z odgovorom, da je postavitev blokad naročil srbski predsednik Aleksandar Vučić sam, strele na več lokacijah pa je potrdila tudi kosovska policija.

Srbsko obrambno ministrstvo je nato v odzivu zapisalo, da Priština namerno zavaja javnost s številnimi dezinformacijami, ki se širijo po družbenih omrežjih. V Srbiji novim ukrepom Kosova nasprotujejo, Vučić pa jih je tudi pozval, naj se spametujejo, saj bi takšne administrativne odločitve lahko vodile v incidente, kosovski premier Albin Kurti pa je na drugi strani po seji sveta za nacionalno varnost poudaril, da bodo naredili vse, da bi se incidentom izognili.

Na dogajanje se je odzvala tudi srbska predsednica vlade Ana Brnabić, ki je dejala, da je "vse, kar vidimo danes, rezultat Kurtijevih enostranskih potez," in da je dogajanje posledica večletnega neupoštevanja mednarodnih sporazumov, poroča Dnevnik.hr.