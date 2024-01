Letalu na višini skoraj 5000 metrov odtrgalo okno, potniki zrli v nočno nebo

Dogajanje, ki je za marsikoga največja nočna mora, so potniki posneli. S posnetkov je videti, da se je skozi okno videlo luči na tleh, na plano so pogledali izolacijski materiali in drugi sestavni deli letala, potniki pa so si nadeli kisikove maske.

K sreči sedež, ki je bil najbližje uničenemu oknu v zadnji tretjini letala, ni bil zaseden, so sporočili potniki.

"Bilo je zelo nenadno. Ravno smo dosegli višino, ko se je okno oziroma stena odtrgala, česar sploh nisem opazil, dokler nismo sneli kisikovih mask," je za CNN dogajanje opisal eden od potnikov. Še en potnik je povedal, da je sedel vsaj šest vrst pred razbitim oknom. "Pri zadnjemu delu letala se je zaslišal zelo glasen pok, zaslišal sem šum, nato pa so se spustile kisikove maske".

"Čeprav so tovrstni dogodki redki, je bila naša letalska posadka usposobljena in pripravljena na varno obvladovanje situacije," je sporočil letalski prevoznik, ki se je že odločil, da bodo začasno prizemljili vseh 65 letal tipa 737 Max 9 in opravili tehnične preglede. "Vsako letalo se bo vrnilo v obratovanje šele po opravljenem celotnem vzdrževanju in varnostnih pregledih," je napovedal izvršni direktor družbe Ben Minicucci.

Na krovu letala je bilo 117 potnikov in članov posadke, ki je prva sporočila, da ima letalo težave s tlakom, kar je po besedah enega od potnikov povzročilo, da sta se med letom razletela plošča in okno.

Ameriška zvezna agencija za letalstvo je po incidentu sporočila, da je letalo varno pristalo, Boeing pa je potrdil, da so z dogodkom seznanjeni in si prizadevajo zbrati čim več informacij. "Boeingova tehnična ekipa je pripravljena podpreti preiskavo," so sporočili iz podjetja, poroča BBC.

Incidenti letala 737 Max

Ne gre za prvi incident tega tipa letala. Že marca 2019 so letala Max za leto in pol prizemljili, potem ko sta dve letali strmoglavili, potniki so umrli.

Sledile so posodobitve modela, ki naj na zunaj potnikom ne bi bile opazne. Boeing pa je pred kratkim sporočil, da bodo po odpravi napake, zaradi katere so morali opraviti dolgotrajne preglede, znova pospešil dobavo letal tipa 737 Max. Po podatkih Boeinga so dostavili okoli 1300 teh letal.

Konec decembra pa je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) letalske prevoznike pozvala, naj zaradi morebitnega zrahljanega vijaka na krmilu preverijo tehnično brezhibnost letal.