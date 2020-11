'Raje odstopim sam, kot pa da bi to prebral na Twitterju'

Esper bo moral oditi, saj trenutno skupaj s kongresniki pripravlja zakonodajo o preimenovanju vojaških oporišč in objektov, ki nosijo imena vojaških voditeljev nekdanje separatistične konfederacije. Trump nekdanjo konfederacijo, ki se je borila za ohranitev suženjskega sistema, zagovarja in brani tudi spomenike njenih voditeljev, ki so jih napadali v času protestov proti policijskemu nasilju čez poletje.

Predlog zakona, ki ga skupaj s kongresniki pripravlja Esper, med drugim predvideva določilo, da se nobenega vojaškega objekta ne bo smelo poimenovati po nekom, ki je izdal ZDA ali zagrešil kaznivo dejanje. NBC poroča, da Esperja skrbi za lasten ugled, ker ga v Pentagonu posmehljivo imenujejo "Yesper", saj naredi vse, kar mu naroči Trump.