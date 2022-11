Med žrtvami potresa na Javi večinoma šolarji

Indonezijski reševalci še vedno iščejo morebitne preživele po ponedeljkovem potresu z magnitudo 5,6 na zahodu otoka Java. Žarišče potresa je bilo na globini deset kilometrov, potres pa je sprožil številne plazove in poškodoval na tisoče stavb in domov. Do sedaj so potrdili najmanj 162 smrtnih žrtev, med njimi so večinoma otroci, ki so bili v času potresa v šolah. Na štiri težko dostopna območja, ki jih je potres najbolj prizadel, je Rdeči križ medicinske sestre poslal na motorjih.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right V potresu je bilo poškodovanih več kot 50 izobraževalnih ustanov, od tega 30 osnovnih in 13 srednjih šol, pet poklicnih in ena šola za otroke s posebnimi potrebami. V lokalni bolnišnici, ki je bila preobremenjena s številom bolnikov, so ranjenci na vzmetnicah in odejah ležali kar na tleh ali pod provizoričnimi šotori. V ponedeljek zvečer so zaradi obsežnih izpadov električne energije poškodovance zdravili v temi, svetili so s prižgani baklami, poroča The Guardian. Indonezijski Rdeči križ je k ranjencem na štirih najbolj prizadetih območjih, ki so približno eno uro oddaljena od glavnega mesta in težko dostopna, poslal medicinske sestre na motorjih. Oblasti so sporočile, da se bo število ranjenih in mrtvih še povečalo. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Indonezijska nacionalna agencija za ublažitev posledic naravnih nesreč je sporočila, da je bilo v ponedeljek zvečer pod ruševinami v Cianjurju še vedno pokopanih najmanj 25 ljudi. Prizadevanja, da bi prišli do žrtev, so otežili izpadi elektrike, poškodovane ceste in več kot 80 popotresnih sunkov. Sistem ameriške geološke službe je ocenil, da je bilo do 242.000 ljudi izpostavljenih "zelo močnemu tresenju" in skoraj milijon ljudi "močnemu tresenju". Potres so čutili tudi v sto kilometrov oddaljeni indonezijski prestolnici Džakarti.