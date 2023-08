Mednarodna pomoč ob poplavah: za kaj smo zaprosili, kaj dobili?

Sloveniji je takoj po poplavah pomoč s težko gradbeno mehanizacijo, helikopterji, mostovi in strokovnim osebjem po zaprosilu ponudilo več kot deset držav. Mednarodne ekipe so nastanjene v bazi v Rečici ob Savinji in Škofji Loki in že več dni na terenu in pospešeno pomagajo pri sanaciji. S težko gradbeno mehanizacijo že pomaga osem držav s 30 bagri, postavljena sta tudi že dva od 11 mostov.

Slovenija je takoj po ujmi zaprosila za mednarodno pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite za 5000 razvlažilnikov zraka, 70 delovnih strojev z inženirskimi enotami, 20 montažnih mostov in štiri helikopterje, prek Centra za usklajevanje nujnega odziva in zveze NATO pa za pet helikopterjev, 200 vojakov in 20 montažnih mostov. Država je za pomoč zaprosila tudi prek Evro-atlantskega centra za koordinacijo ob nesrečah. Prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite je pomoč ponudilo deset držav: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Hrvaška, Italija, Francija, Nemčija, Slovaška in Poljska. Preko Nata se je odzvala Španija. Na bilateralni ravni pa so pomoč ponudile Madžarska, Ukrajina in Slovaška ter kot pomoč vojska-vojski BiH, Hrvaška, Madžarska, Severna Makedonija, Srbija in Črna gora ter Izrael. Pomoč so ponudile tudi ZDA.

icon-expand V Sloveniji s težko gradbeno mehanizacijo že pomaga osem držav z 30 bagri. FOTO: Luka Kotnik

V Sloveniji s težko gradbeno mehanizacijo že pomaga osem držav s 30 bagri. Pet bagrov je na delu na območju Škofje Loke, ostali v Zgornji Savinjski dolini, kjer je v bazi v Rečici ob Savinji nastanjenih tudi več kot 200 članov osebja, za katere je bilo naslovljeno zaprosilo, da bi v Sloveniji ostali tudi po koncu tega tedna. Italijanska enota je nastanjena v Škofji Loki. Ekipe sicer pomagajo predvsem pri čiščenju strug in odstranjevanju naplavin. Ujma je s seboj odnesla ali poškodovala tudi več mostov. Sloveniji je 11 mostov ponudilo pet držav, in sicer Hrvaška, Nemčija, Poljska, Italija in Češka. Pomoč imamo tudi v zraku. Odvisno od dnevnih potreb sta na nebu dva nemška in srbska ter en španski helikopter. V preteklih dneh sta pomagala tudi dva avstrijska, medtem sta v pripravljenosti v domači bazi še dva madžarska in en hrvaški.

Kaj so ponudile posamezne države? Avstrija je ponudila dva bagra in tri osebe, ki pomagajo na območju Solčave, ter dva helikopterja, ki sta se že vrnila v Avstrijo. Bosna in Hercegovina je ponudila pomoč šestih bagrov, z enoto 26 oseb in 20 vozil ter vojaško enoto. Francija je ponudila pomoč dveh bagrov in 14 oseb. Hrvaška štiri bagre, 12 vozil in 21 oseb in montažni most, ki bo v prihodnjem tednu prepeljan v Slovenijo v kraj Lažja vas v občini Nazarje. Ko bodo most postavljali, bo v Slovenijo prišlo še 30 pripadnikov hrvaške vojske, koordinacijo pa bo prevzela Slovenska vojska. V Slovenijo je prišel tudi njihov helikopter, ki je skupaj s madžarskim pomagal pri zajezitvi in utrditvi nasipov na Muri. Italija je ponudila pet bagrov in 24 oseb, ki pomagajo na območju Škofje Loke, kjer utrjujejo brežino mostu Bodovlje. Ponudili so tudi tri mostove, zato je v Slovenijo že prišla ekipa italijanske civilne zaščite, ki si je ogledala lokacije za postavitev mostov. Ob ogledu na območju Polhovega Gradca, Škofje Loke in Kamnika so identificirali potencialni lokaciji za postavitev oz. adaptacijo porušenih dveh mostov v Škofji Loki. Bo pa skupina treh italijanskih strokovnjakov opravila dodatne oglede lokacij za postavitev mostov na območju Dobrove, Polhovega Gradca in Gornjega Grada.

icon-expand Sloveniji je 11 mostov ponudilo pet držav. FOTO: Bobo

Nemčija je v Slovenijo napotila dva bagra z 20-člansko ekipo in težko mehanizacijo ter inženirsko ekipo in strokovnjake za oceno mostov. Enoti sta aktivni v okolici Rečice ob Savinji, v Solčavi in Lučah. Ponudili so tudi dva mostova in konvoj s 27 vozili z enoto 42 pripadnikov Službe za tehnično pomoč, ki so specializirani za postavljanje montažnih mostov. V Sloveniji sta tudi dva njihova helikopterja.

Konec tedna je prišla tudi ponudba nemškega podjetja za pomoč v obliki težke mehanizacije, ki jo še preučujejo. Nemška nevladna organizacija DZN je občini Mežica ponudila pomoč v obliki materialne pomoči in mehanizacije, dogovorjeno je bilo, da pomoč neposredno usklajuje in prejme občina Mežica. Slovaki so Sloveniji ponudili štiri bagre in šest oseb, ki so bile napotene na območje Rečice ob Savinji, kjer so opravile oceno stanja in začele z izvajanjem operativnih nalog. Slovaki so ponudili tudi 20 razvlažilnikov, pogovori o dostavi še potekajo. V petek je v Slovenijo prišla tudi pomoč iz Ukrajine. Ekipa 51 oseb z 19 vozili, od tega petimi bagri, pomaga pri odstranjevanju naplavin v Zgornji Savinjski dolini.

Češka je ponudila tri montažne mostove, lokacije si bo ogledala njihova izvidniška enota. Poljska je ponudila tri mostove, a so se po ogledu s predstavniki izvidniške enote iz Poljske glede ustreznosti lokacij za postavitev mostov odločili, da se dva montažna mostova postavita v občini Gornji Grad in Mežica. Španija je prek mehanizma zveze Nato za usklajevanje pomoči ob nesrečah v Slovenijo poslala helikopter.

icon-expand Španski helikopter priletel na pomoč v Slovenijo FOTO: Slovenska vojska