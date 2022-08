Milanović proti Plenkoviću: verbalni spopad brez rokavic

Hrvaški politični vrh je na letnem dopustu, v političnem ringu, v katerem verbalne udarce večinoma razmetavata predsednik države in premier, pa je na vrsti minuta odmora pred novo, jesensko rundo. Tisti, ki imajo radi politične burleske, so v času mandatov Andreja Plenkovića in Zorana Milanovića prišli na svoj račun, drugi, ki se jim tak način komunikacije državnega vrha zdi pod vsakim nivojem, pa se že dalj časa držijo za glavo in čakajo, da se karneval žalitev in zbadljivk konča.

Politično sobivanje dveh hrvaških predsednikov, Zorana Milanovića in Andreja Plenković, se je leta 2020 začelo sterilno, prijazno in uglajeno. "Bila bova najboljša prijatelja v okvirih, ki jih politika dovoljuje," je dejal predsednik republike Milanović. Podobno stališče je imel tudi predsednik vlade Plenković. "Iskati skupni jezik in nacionalni interes - to je najbolj pomembno." Nihče, verjetno tudi glavna akterja, si takrat ni mislil, da bodo Hrvati (in njihovi sosedje) vsaj naslednji dve leti brali in poslušali o "kariesu s Pantovčaka", "udbašenkoviću", "patološkem lažnivcu", "Putinovem človeku" ...

icon-expand Milanović se je želel rokovati, Plenković pa mu je ponudil komolec. FOTO: dnevnik.hr

Izjave, ki so zaznamovale spor Milanovića in Plenkovića Verbalni spopad, ki traja več kot dve leti, je prepreden z veliko izjavami, ki jih je težko zbrati na enem mestu. Plenković: "Milanović se obnaša kot pijanec v beznici. Vodi škodljivo politiko z zli nameni." Milanović: "Plenković je udbašenković in plod komunističnega režima. Udba je kot kuhinjska krpa nad štedilnikom, ki vpija smrad in paro. Za njo so delali udbašenković in podobni." Plenković: "Če bi bil on, bi rekel, da je 54-letni smrkavec. Tega ne bom rekel, čeprav bi lahko." – Milanović: "Tako so nas v šoli klicali manj pametni učitelji. Torej, naj naprej opravlja svoje delo in ne bruha ognja kot, ne vem, plameniti jazbec." Milanović: "Gospod Plenković je terminalno nesposoben. Leto dni sem mu prizanašal in nisem kritiziral ukrepov vlade. Danes je Medika prenehala izdajati zdravila, on pa pravi, da ni računovodja. On je nič in škodljivec."

Plenković: "Milanović se obnaša kot ljubosumen in zakompleksan lažnivec." – Milanović: "Ne moti me, če mi nekdo reče, da sem zakompleksan lažnivec. On z menoj ne more govoriti iz oči v oči. Vsakdo ima komplekse proti nekomu. Ampak prav proti njemu? Nisva iz istega ekosistema. Jaz sem orel, on je nilski konj. Je vodne lilije, vendar ima nevaren značaj. Nilski konj je nevarnejši od hijene. Jaz sem sokol. Tudi to ni lepo, vendar vsaj ne gre za mrhovinarja." Milanović: "Kaj bo počel v Kninu ob obletnici oluje? Bo bežal od mene? Vendar kako, če ne more preteči niti 100 metrov. Povabil sem ga, da skupaj položiva vence v Okučanih, vendar je pobegnil kot zadnja veverica." – "Plenković se je prvič povzpel na kninsko trdnjavo leta 2016, ko je tudi junaško pogrnil." HDZ je nato objavil posnetek Milanovićevega padca z oklepnika, na kar je Milanović odgovoril, da je skočil na beton, se zakotalil in vstal.

Plenković: "Rekel bom samo, da se je prodajalec boze (brezalkoholna pijača iz koruzne moke, kvasa, sladkorja in vode op.p.) in prevarant razkril." Milanović: "On je pil bozo in se gostil s smetano ter kremšnitami, jaz pa sem pil pivo in viski." – Plenković: "Je bil on torej alkoholik, če je pil pivo in viski?"

Plenković: "Kako nesposoben je bil kot premier in kakšen lenuh je bil. O tem govorijo zgodbe." Milanović: "Plenković napada kot branjevka na tržnici." Plenković: "Človek vam laže. To počne že dlje časa. Na volitvah se je predstavljal kot normalen, sedaj pa vidimo, da je to zelo vprašljivo." Milanović: "Ko Plenković molči, je moje življenje lepše. Vidim, da proti meni pošilja svoje sodelavce. Pošlji, brat, vsaj leve, ne pa pudljev s protezami. Njegov molk je boljši zame, saj se potem lahko bolj osredotočim na stvari, ki so v opisu mojega delovnega mesta." Milanović: "Obrambni minister Mario Banožić je brezdomec. Predsednik, obrzdaj svojega prijatelja ... Ta tip je zbiral pokemone, medtem ko so bili drugi v vojni."