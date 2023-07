Milijon rubljev za vsak uničen Leopard, Abrams ali Challenger

Ruski vojaki naj bi že pred tem prejeli od 550 do 3300 evrov za uničenje tanka, artilerijskega topa, bojnega letala ali drugega dela vojaške opreme, izdelane v ZDA in drugih drugih državah članicah NATO.

Nagrade za uničenje ali ujetje večjih sovražnikovih oboroženih sistemov v Ukrajini naj bi prejelo med sedem in 10 tisoč ruskih vojakov, poroča Reuters , ki se sklicuje na podatke ruskega obrambnega ministrstva. Uničili naj bi 11.586 kosov ukrajinske vojaške opreme, poročajo ruski mediji, letos do konca maja pa je nagrado po navedbah Reutersa za uničenje 16.001 kosa opreme prejelo še 10.257 vojakov.

Nagrade vojakov spodbuja tudi sam ruski politični vrh. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je že februarja o nagradah dejal, da so dokaz ruske enotnosti in želje po uspehu.

Februarja je na primer bataljon Pavla Sudoplatova, mednarodne prostovoljne enote, ustanovljene v delu Zaporožja, ki je v rokah Rusije, ponudil "12 milijonov rubljev (156 tisoč evrov) za vsak zajet, a ne uničen tank Leopard, Abrams ali Challenger", ki bi jih nato lahko analizirali in s tem pridobili pomembne informacije o zahodni tehnologiji. Že januarja je Aleksandr Osipov , guverner vzhodne ruske regije Zabajkalski, podpisal ukaz, s katerim je vojakom, ki se borijo v Ukrajini, ponudil tri milijone rubljev (30 tisoč evrov) za operativni tank Leopard 2 in milijon rubljev (10 tisoč) za njegovo uničenje.

Največji del finančne pogače naj bi za sestrelitev letal in helikopterjev prejeli piloti in operaterji zračne obrambe, vojaki pa za uničenje lanserjev raket. Ruska vojska je ocenila, da je vsako brezpilotno letalo, ki so jih uporabili za napade na Krim, vredno 2200 evrov.

Milijon rubljev (10 tisoč evrov) vsem ruskim vojakom, ki bodo v Ukrajini uspešno uničili ali zajeli vojaško opremo, dobavljeno z Zahoda, je ponudila tudi skupina ruskih pop zvezdnikov pod vodstvom ruskega pevca Grigorija Lepsa.

Podelili 'certifikat o uničenju' za nemškega leoparda

Prvi, ki je za uničenje nemškega tanka Leopard na bojišču v Ukrajini prejel nagrado v višini milijona rubljev (slabih 12 tisoč evrov), je Andrej Kravcov. Denar so zagotovili podjetniki iz regije Novosibirsk prek sklada Care of Siberia.

Rusko ministrstvo se je zato v torek pohvalilo, da je Kravcovu 'certifikat o uničenju' izročil novosibirski senator in trikratni olimpijski prvak v rokoborbi Aleksander Karelin. "To so odlični finančni dodatki za tiste, ki sovražniku povzročijo veliko škodo," je povedal ob izročitvi, a poudaril, da so nagrade dodatna plačila, ki ne nadomeščajo ostalih državnih izplačil vojakom.