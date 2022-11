Veter porušil umetniško instalacijo in po ulicah kotalil ogromni srebrni krogli

Potem ko so se v Združenem kraljestvu še konec oktobra nastavljali soncu in nadpovprečno visokim temperaturam, jim je november prinesel obilnejše padavine in močan veter, ki pa je težave povzročil tudi avtorjem umetniške instalacije. Na spletu se je namreč pojavil posnetek dveh ogromnih srebrnih krogel, ki se kotalita po ulicah Londona. Veter je krogli, ki sta bili namenjeni promociji albuma ene od glasbenih skupin, odtrgal od podlage in ju odnesel po ulicah.

Dve ogromni srebrni krogli sta se kotalili po eni od glavnih nakupovalnih ulic v osrednjem Londonu. Zmedeni vozniki, kolesarji in pešci so se jima poskušali izogniti in k sreči pri nenavadnem dogodku nihče ni bil poškodovan. Najprej se je eden od okraskov kotalil po cesti, nato pa trčil v drog javne razsvetljave, kjer mu je počila srebrna folija. Svetleča krogla je pot nadaljevala po cesti in se nato ustavila na pločniku. Nekateri mediji so najprej poročali, da sta srebrni krogli del božične okrasitve v Londonu, kjer naj bi praznične lučke prižgali že v sredo zvečer. V resnici gre za umetniško instalacijo, ki je namenjena promociji novega albuma skupine Mount Kimbie. Instalacijo iz štirih velikih zrcalnih krogel so postavili konec tedna, na ogled pa naj bi bila do 5. novembra, poroča spletna stran NME. Vendar je načrte sedaj prekrižal veter, ki je krogle odtrgal od betonske podlage in jih odpihnil po mestu. Eden od članov glasbene skupine je na Instagramu zapisal, da je žalosten, ker je instalacija porušena, zraven pa pripel fotografijo originalne postavitve. Otok je sicer te dni zajelo močno neurje z vetrom, ki je na jugu države pihal s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro. Urad za meteorologijo je izdal rumeno opozorilo za veter in dež, največ težav pa sedaj pričakujejo v severnem delu države. Vremenarji ocenjujejo, da bodo sunki vetra zlasti na izpostavljenih obalnih območjih in nad višjimi predeli države lahko presegli hitrost 100 kilometrov na uro.