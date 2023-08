Na Havajih še vedno gori: 'Vsak dan bo od 10 do 20 novih smrtnih žrtev'

V požaru je bilo skoraj v celoti uničeno mesto Lahaina, v katerem je živelo 12 tisoč ljudi, skoraj vsi pa so iz mesta pobegnili ali umrli. Guverner Green je povedal, da so doslej prečesali le okoli 25 odstotkov vsega območja, ki ga je prizadel požar in napovedal, da bo število smrtnih žrtev še naraslo.

Na otoku je tudi že 20 psov, ki so usposobljeni za iskanje trupel. Iskanje sicer otežujejo izredno visoke temperature, tudi iskanje s pomočjo psom pa je izjemno nevarno.

Požar je izbruhnil prejšnji teden in sprva so bile številke o pogrešanih še večje, a so kasneje nekateri prišli do telefonskih povezav in sporočili, da so na varnem.