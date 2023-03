Na Siciliji zasegli pakete hašiša 'mafijske znamke' s podobo mafijskih šefov

Policija je imela 28-letnega moškega, katerega identiteta še ni znana, več dni pod drobnogledom, nakar so ga v torek v bližini skladišča ujeli s 50-gramskim paketom kokaina. Sledi so jih vodile še do skladišča, kjer so odkrili še 13 kilogramov hašiša, 700 gramov kokaina in 700 gramov marihuane v plastičnih vrečkah. Moškega so aretirali, poroča italijanska tiskovna agencija.

Med preiskavo so odkrili še laboratorij, v katerem so pakirali prepovedno drogo. Hašiš je bil zapakiran v pakete, na katerih je bila še podoba Messine Denara in Totoja Riine.