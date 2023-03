Na medenih tednih po potapljanju ostala sredi morja, sedaj tožita agencijo

Par sedaj v tožbi trdi, da jima niso sporočili, kdaj se morata vrniti do plovila, kako naj se vrneta na ladjo in kaj naj storita v primeru nesreče.

Na ladji naj bi potnike sicer kar trikrat prešteli, vendar naj bi pri preverjanju zavladala zmešnjava, trdijo v tožbi. "Vsi potniki so se ves čas premikali, zato je bilo štetje površno in zlahka so ju spregledali," trdi še ena od potnic, ki je par nato povezala z ameriško obalno stražo in lokalno enoto, kar je privedlo do preiskave.

Kapitan plovila, ki je izletnike prepeljal na območje potapljanja, je skupini povedal, da bodo za raziskovanje podvodnega sveta imeli uro časa, nato se bodo odpravili na drugo lokacijo. Par sedaj v tožbi trdi, da jima niso sporočili, kdaj točno se morata vrniti do plovila, kako naj se vrneta na ladjo in kaj naj storita v primeru nesreče.

Elizabeth Webster in Alexander Burckle sta se septembra 2021 odpravila na medene tedne na sanjske Havaje. Pri agenciji sta rezervirala izlet s potapljanjem v bližini otoka Maui. Mož in žena sta sicer izkušena potapljača.

Plavala do sosednjega otroka, kjer so ju našli domačini

Zakonca v tožbi trdita, da sta, ko sta ugotovila, da ju je ladja zapustila, nadaljevala s plavanjem in oddajanjem signalov za pomoč, na koncu pa pristala v globoki in razburkani vodi. Začela sta paničariti in plavati, bala sta se, da se bosta utopila. Utrujena in dehidrirana sta nato priplavala na obalo otoka Lanai, kjer sta v pesek napisala na "na pomoč" in "sos".

Našli so ju domačini, ki so jima posodili mobilni telefon in jima dali vodo, so še navedli v tožbi, kjer piše tudi, da je po nesreči omenjena turistična agencija, ki sicer zadeve ne komentira, spremenila protokol izletov.