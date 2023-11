IDF pod bolnišnico našel bunker. Nekdanji premier razkril, da ga je zgradil Izrael

Izraelska vojska je sporočila, da je v sredo pod največjo bolnišnico v Gazi razkrila največji vojaški objekt doslej. Kot pravijo, gre za nekakšno podzemno spalnico, do katere vodi ozek, 150 metrov dolg kamnit predor. "Bolnišnica Šifa je največja bolnišnica v Gazi, a tudi največji teroristični objekt Hamasa," trdi izraelska vojska. Nekdanji izraelski premier Barak je sicer v nedavnem intervjuju za CNN razkril, da je tunele pod bolnišnico zgradil Izrael.

Izraelska vojska v tunelih pod bolnišnico v Gazi

Potem ko je Hamas 7. oktobra napadel Izrael in so se med sprtima stranema začeli siloviti spopadi, je Izrael teroristično organizacijo že večkrat obtožil, da območje bolnišnic izkorišča za vojaške namene. Posebno pozornost so namenili bolnišnici al Šifa, za katero Izrael trdi, da je podzemni center Hamasa. V podzemnih bivalnih prostorih z umazanimi belimi ploščicami naj bi po navedbah izraelskih obrambnih sil (IDF) našli klimatsko napravo, kuhinjo, kopalnico in kovinske postelje, za katere so ocenili, da že nekaj časa niso bile v uporabi. Domnevnega glavnega centra Izrael še ni odkril, tokratno vojaško podzemno skrivališče pa ocenjujejo kot največje odkritje doslej. Hamas in vodstvo bolnišnice obtožbe o uporabi bolnišnice za vojaške namene zavračata.

Hamas naj bi iz podzemlja poveljeval svojim silam.

V podzemlje je izraelska vojska odpeljala tudi novinarske ekipe. "Bolnišnica al Šifa je največja bolnišnica v Gazi, a tudi največji teroristični objekt Hamasa," je za AP, ki navedb ni mogel neodvisno preveriti, povedal Daniel Hagari, glavni tiskovni predstavnik izraelske vojske. Prav iz tega območja so po njegovih besedah Hamasovci izvajali poveljevanje in nadzor svojih sil ter izstreljevali rakete. Novinarjem agencije AP so dovolili dostop do Gaze pod pogojem, da je novinar ves čas štiriurne misije ostal v izraelskem vojaškem konvoju. Pred objavo je moral gradivo predložiti vojaškemu cenzorju, kar je trenutno edini način, da novinarji sploh stopijo na območje enklave. Izraelska vojska je pokazala tudi del orožja, ki naj bi ga našli v bolnišnici, med drugim več deset pušk, granat in dronov. V omenjeno bolnišnico naj bi Hamas takoj po napadu pripeljal tudi nekaj talcev.



Nekdanji izraelski premier razkril, da je Izrael zgradil tunele in bunkerje pod bolnišnico Šifa V ponedeljek je voditeljica Christiane Amanpour v svoji oddaji na ameriški televiziji CNN gostila nekdanjega izraelskega premierja Ehuda Baraka. Med pogovorom sta se med drugim dotaknila dogajanja v bolnišnici Al Šifa, Amanpourjeva pa je ostala brez besed, ko je Barak dejal, da so bunkerje po bolnišnico, ki naj bi jih uporabljal Hamas, zgradili izraelski inženirji v času, ko so zasedali območje Gaze. "Ko ste rekli, da so jih zgradili izraelski inženirji, ste se najbrž zagovorili," ga je vprašala vidno presenečena voditeljica. Na to ji je Barak odgovoril: "Ne, ne. Veste, pred desetletji, ko smo vodili to območje ... smo jim pomagali ... pomagali smo jim zgraditi te bunkerje, zato da bi zagotovili več prostora za delovanje bolnišnice." Amanpourjeva je priznala, da jo je ta informacija nekoliko pretresla. Izsek iz oddaje je zakrožil po družbenih omrežjih, mnogi pa ob tem poudarjajo, da je to dokaz, da je Izrael lagal o tem, da je Hamas zgradil tunele pod Šifo in da uporablja bolnišnico kot živi ščit.

Buldožerji, ki skozi ruševine utirajo pot tankom Izrael se je kopenske ofenzive lotil iz več smeri, tudi s severa, kjer je ozemlje Gaze v zadnjem mesecu s ciljem uničenja Hamasa in njihove infrastrukture preoral, saj naj bi Hamasovi borci podzemno mrežo uporabljali tudi za zasede izraelskih vojakov. Poleg predora, ki ga je vojska pokazala novinarjem, naj bi po navedbah izraelske strani odkrili še dva jaška v bližini al Šife. V oblegani bolnišnici sicer še vedno ostaja ujetih več sto bolnikov, več tisoč se jih je tja zateklo prejšnji teden, a so nato ob zaostrovanju spopadov pobegnili na jug.

Gaza skoraj sedem tednov po začetku vojne

Med novinarskim 'obiskom' Gaze, ki poteka pod pokroviteljstvom IDF, je skozi okna bolnišnice gledalo več Palestincev. Nekateri med njimi so proti ekipam pokazali dvignjen palec, nekateri pa so začeli kričati. Izraelska vojska je novinarje nato pozvala, naj se premaknejo. Gaza, v kateri so ostale le še ruševine, ponuja surove prizore uničenih hiš. Iz ulice se lahko vidi v dnevno sobo brez sten, v omari so steklene posode nekako ostale nedotaknjene, ogledala pa ostala na steni. Istočasno se skozi ulice, polne peska in porušenega betona, prebijajo buldožerji, ki čistijo pot pred tanki.

Tanki, ki se po Gazi premikajo čez kupe ruševin

"Morala je velika. Vsi smo pripravljeni narediti, kar je treba. Vsi smo se pripravljeni boriti za državo," je novinarjem AP povedal izraelski vojak, ki prihaja iz Los Angelesa. Nanj so naleteli, ko je sedel na pločniku ene od ulic v Gazi. "Tudi ko je težko, sediš s prijatelji in se malo šališ. Na koncu dneva veš, zakaj si tukaj." Ekipa novinarjev je območje zapustila v vojaškem konvoju, ki je peljal tudi mimo skupine Palestincev, ki so nosili torbe in nekaj svojega imetja. Konvoju so pokazali svoje osebne izkaznice, nekateri pa so pomahali z belimi zastavicami.