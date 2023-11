Napadalca, ki je z nožem napadel otroke, onesposobil dostavljavec hrane

Nato je videl, kako je ženska vlekla deklico stran od moškega, deklica je pobegnila, moški pa je zgrabil drugega otroka. Takrat je tudi opazil, da ima moški nož. "Ko sem zagledal nož, sem se ustavil in videl, kako je napadel deklico. Nato sem si snel čelado, da bi deklico zaščitil in čelado uporabil kot ščit. S čelado sem ga udaril po glavi in padel je na tla. Kmalu so prišli tudi drugi in ga začeli brcati."

"Delal sem tako kot po navadi. Peljal se se mimo trga Parnell, ko sem zagledal ... Najprej sem mislil, da gre za pretep med moškim in žensko, da se prepirata. Nato sem upočasnil vožnjo z motorjem, da bi lahko videl, kaj se dogaja," je za irsko javno radiotelevizijo RTÉ povedal Benicio.

Čelado uporabil kot ščit in orožje

Območje okoli šole je bilo več ur zaprto, saj so na kraju opravljali forenzično preiskavo. Policija še vedno preiskuje motiv za napad, vendar so možnost, da bi šlo za teroristični napad, že zavrgli. Ocenjujejo, da gre za osamljen primer.

Šestletna deklica je utrpela poškodbe na glavi in bo prestala operacijo, petletni deček pa je utrpel lažje poškodbe in so ga iz bolnišnice že odpustili.

Napadalca, sicer 40-letnega moškega, so na kraju aretirali in odpeljali v bolnišnico, saj je bil huje poškodovan. Ženska, ki je bila v napadu huje ranjena, je bila zaposlena na šoli. Napadalec jo je ranil, ko je posredovala v napadu na otroke.

Protestniki zažigali avtomobile in uničevali izložbe

Zvečer so se na ulice Dublina zgrnili protestniki, ki so vzklikali protimigrantska gesla. Pred tem so se namreč v nekaterih medijih pojavile informacije, da je napadalec državljan Alžirije. RTÉ poroča, da je napadalec že irski državljan, ki pa je na Irsko prišel pred več kot 20 leti.

Protestniki so zažgali več avtomobilov in dva avtobusa, uničili izložbe večjih trgovin, dve so tudi izropali. Zaradi izgredov je v mestu patruljiralo več kot 400 policistov, ki so več oseb tudi aretirali. Koliko, ni znano, poroča BBC.

Policija sicer trdi, da so nemiri posledica nore, huliganske frakcije, ki so jo vodila skrajno desna gibanja, poroča BBC. Glavni načelnik policije Patrick McMenamin je nemire opisal kot brezobzirno pretepanje. Protestniki so po njegovih besedah napadli tudi policiste.

Benicio je kasneje videl, da so se po mestu dogajali protesti proti priseljencem, in dejal, da je tudi sam priseljenec, ki pa je na kraju dogodka zaščitil Irce. "Ljudje, ki so nato protestirali, bi morali videti, kaj se je zgodilo pred tem."