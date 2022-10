Napadalec, odpuščen zaradi posedovanja drog, na dan sojenja izvedel napad

Tajska še vedno žaluje za žrtvami brutalnega napada, v katerem je napadalec, nekdanji policist, streljal in zabodel otroke, ki so spali v vrtcu. Pri tem je umrlo 37 ljudi, od tega 23 otrok, ki so bili stari od dveh do petih let. Po napadu so prišle v javnost informacije, da naj bi policija napadalca v preteklosti zaposlila, čeprav je svojemu nadrejenemu priznal, da že od najstniških let uživa droge. Junija letos so ga uradno odpustili zaradi posedovanja drog, zato se je začelo tudi sojenje, ki bi se ga moral udeležiti na dan, ko je izvedel napad. Uradniki sedaj čakajo na rezultate obdukcije, ki bodo pokazali, ali je napadalec pred napadom užival droge.

Napadalec je po napadu z avtom pobegnil s prizorišča, nato pa doma ubil še svojo ženo in otroka ter si sodil sam, je potrdila policija. Pred vrtcem so po napadu sedele družine, večina jih je bila oblečena v črno. V bližini so ležale majhne bele, rumene in bledo modre krste, okrašene z zlatom, poroča Guardian. Po poročanju tajske televizije TBS so s svojci žrtev sedeli delavci za duševno zdravje. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Učiteljica, ki je umrla, je imela v naročju otroka" Eden od učiteljev je povedal, da je napadalec stopil iz avtomobila in takoj ustrelil moškega, ki je zunaj jedel kosilo. Sprožil je še nekaj strelov in se nato ustavil, da bi napolnil orožje. Takrat je učiteljica lahko stekla v notranjost stavbe. "Stekla sem skozi zadnji vhod, kjer so otroci spali," je s težkim glasom povedala vzgojiteljica. Osebje vrtca je zaklenilo vrata, vendar je napadalec strel sprožil v vrata in vstopil. "Učiteljica, ki je umrla, je imela v naročju otroka," je za tajsko televizijo povedala ena od prič. Pretreseni so tudi reševalci. "Od prvega koraka naprej, ko sem vstopil, je bil občutek pretresljiv," je za Reuters povedal Piyalak Kingkaew, reševalec, ki je vodil ekipo prvih posredovalcev. Še najmanj deset oseb je bilo ranjenih, od tega šest huje. Nadrejenemu priznal, da že od najstniških let uživa droge Množični strelski napadi so na Tajskem redki, vendar pa ima veliko državljanov v lasti orožje. Po dogodku se na Tajskem pojavljajo vprašanja o načinu zaposlovanja v tajski vojski in policiji. Časopis Bangkok Post je izpostavil, da naj bi policija napadalca v preteklosti zaposlila, čeprav je svojemu nadrejenemu priznal, da že od najstniških let uživa droge. Večkrat naj bi bil tudi kaznovan zaradi slabega vedenja. Napadalec, 34-letni nekdanji policist Panja Kamrab, je bil januarja odpuščen zaradi posedovanja metamfetamina, nekaj mesecev kasneje, junija, pa so ga še uradno odpustili. Le dan pred napadom se je zaradi obtožb o drogah zglasil na sodišču, kamor bi moral ponovno priti v petek, vendar je na ta dan izvedel napad. Uradniki sedaj čakajo na rezultate obdukcije, ki bodo pokazali, ali je napadalec pred napadom užival droge. Napadalčeva mati je za eno od tajskih televizij povedala, da je imel Kamrab dolgove in bil pod pritiskom zaradi sojenja. icon-expand Napadalec, 34-letni nekdanji policist Panja Kamrab. FOTO: AP Tajska vlada je ukazala, da bodo vse zastave na pol droga, območje napada pa naj bi obiskal tudi tajski predsednik vlade Prajut Čan-Oča, z družinami žrtev naj bi se kasneje srečal tudi kralj Maha Vadžiralongkorn.