Naval na hrvaške nepremičnine: največ zanimanja po novem med Čehi

Na Hrvaški obali tujci zadnja leta niso le gostje. Vse več se jih namreč odloči, da bodo pri naših južnih sosedih nepremičnino tudi kupili. Samo v lanskem letu so tujci na Hrvaškem pokupili več kot 9500 nepremičnin, kar je 50 odstotna rast v primerjavi z letom 2020. Največ zanimanja v zadnjem času izkazujejo Čehi, Slovaki in Poljaki. Kje je povpraševanje največje in kdaj se investicija kupcem povrne?

"Tako lepa, tako naša," je prevod slogana, s katerim je hrvaška turistična agencija že leta 2009 na Jadran vabila domače goste. Istega leta so pravico do nakupa nepremičnine na Hrvaškem pod enakimi pogoji kot hrvaški državljani dobili tudi tujci. In danes vse več Hrvatov zaskrbljeno opazuje, kako nepremičnine polzijo iz domačih rok. V Istri na primer vsak četrti kupec ni hrvaški državljan, med njimi je tudi Madžar Attilo Vegvari. "Smo lastniki osmih družinskih stanovanj, ki jih oddajamo v najem. Poznam tudi druge Madžare, ki imajo apartmaje, okoli 100 do 130 stanovanj," je povedal novinarski ekipi RTL-a, ki je preverila, kdo so tuji kupci. Naložba se mu je izplačala. "Ko smo začeli z gradnjo, je kvadratni meter stal 500 evrov, danes na otoku Vir stane od 1500 do 2000 evrov. Gradnja je draga in seveda se je sedaj še vse podražilo. Zaradi inflacije ljudje varčujejo in nato raje kupijo zemljišče ali nepremičnine," pojasnjuje Vegvari. Opažanjem potrjuje tudi župan občine Vir Marino Radović. "Vsako leto izdamo več kot 200 gradbenih dovoljenj in veliko zemljišč so pokupili prav tujci. Ocenjujem, da je polovica kupcev iz tujine."

icon-expand Lani je nepremičnino na Hrvaškem kupilo 9517 tujih državljanov. FOTO: AP

Čehi planili po hrvaških nepremičninah V lanskem letu je nepremičnino na Hrvaškem kupilo 9517 tujih državljanov, od tega 2641 Nemcev, 2031 Slovencev in 1109 Avstrijcev. Še leto poprej se je za nakup odločilo 6260 tujcev. Na Jadranu je pred šestimi leti svoj novi dom našel tudi Andrei Liebl iz Nemčije. Sam pri nakupu ni zaznal večjih birokratskih ovir, vendar se za investicijo ni odločil zaradi dobička, temveč ker mu je všeč tamkajšnji način življenja. Iz podobnih razlogov se je za nakup odločila tudi Martina Jelička iz Češke, ki si je želela z nakupom hiše na Hrvaškem izogniti stresnemu delavskemu življenju. In prav Čehi so v zadnjem letu planili po hrvaških nepremičninah. Vzdolž hrvaške obale so Čehi lani v primerjavi z letom 2020 kupili za 166 odstotkov nepremičnin več kot leto poprej, sledijo jim Slovaki in Poljaki s 100 odstotno rastjo nakupov. Avstrijci so lani kupili 75 odstotkov nepremičnin več kot leta 2020, Nemci pa 71 odstotkov več. Za nakup se pogosto odločajo tudi hrvaški izseljenci, so pojasnili v eni izmed nepremičninskih agencij.

icon-expand Lani je nepremičnino na Hrvaškem kupilo tudi 2031 Slovencev. FOTO: Dreamstime