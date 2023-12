Navalnega premestili v zaporno kolonijo in nekdanji gulag 'Polarni volk'

Prevozi v tovrstne zaporniške kolonije v Rusiji pogosto trajajo več tednov, največkrat do tja potujejo z vlakom, ki ima več postankov. "Pogoji tam so težki, na območju večnega ledu velja poseben režim, stiki z zunanjim svetom pa so zelo omejeni," je za CBS opozoril Ivan Ždanov , ki vodi protikorupcijsko fundacijo Navalnega.

Iz kolonije je praktično nemogoče pobegniti. Na eni strani je več sto kilometrov tundre, na drugi gorovje Ural.

Nekdanji zaporniki so po prihodu iz kolonije pričali o fizični in psihični brutalnosti. Eden od obsojencev, ki je bil v koloniji zaprt med letoma 2017 in 2020, je dejal, da so mu ob prihodu priskrbeli le en par zimskih škornjev in eno obrabljeno obleko. Nekateri so bili zaprti v prostorih brez naravne svetlobe in tople vode, poroča The Moscow Times.

Si je ruski politični vrh decembra že ogledoval teren za Navalnega?

15. decembra si je zaporno kolonijo ogledalo tudi več uradnikov, ruska zaporniška služba pa je nato objavila fotografijo, na kateri se uradniki skupaj s pazniki sprehajajo po koloniji. Morda so si ogledovali 'teren' za Navalnega.