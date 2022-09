Navalni o novačenju vojakov: Odlični bi bili pri prosjačenju za žganje

Pred dnevi so se pojavili domnevni posnetki, na katerih naj bi Rusi v paravojaško skupino in 'zasebno' najemniško vojsko Wagner novačili nove pripadnike kar iz zaporov. Na posnetku zapornikom razlagajo stroga pravila, v zameno za šestmesečno služenje na fronti pa jim obljubljajo tudi svobodo. Posnetke si je ogledal tudi opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki je v daljšem zapisu novačenje po zaporih kritiziral. Po njegovih besedah bi bili ti ljudje odlični vojaki, če bi bila njihova naloga hoditi po vojnem območju, prositi za žganje in praznjenje rezervoarjev.

"Kot zapornik v strogo varovanem zaporu bi rad povedal mnenje o rekrutiranju kriminalcev v vojno," je svoj daljši zapis na Twitterju začel ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Sprašuje se, koliko ljudi se bo sedaj odločilo za hujša kazniva dejanja, saj vedo, da se bodo kazni lahko izognili. Izpostavi tudi navedbe, da lahko v vojni sodelujejo morilci, roparji in razbojniki, ki naj bi bili po prepričanju nekaterih brutalni borci. "Lahko vam povem, da je v 90 odstotkih primerov morilec nekdo, ki se je tako močno napil, da je zabodel svojega soseda, prijatelja ali (najpogosteje) svojo ženo," je zapisal Navalni, ki so ga po njegovih besedah en mesec držali v celici, ker si ni zapel enega gumba. "Bili bi odlični vojaki, če bi bila njihova naloga hoditi po vojnem območju in prositi za žganje" "Kradljivec v iskanju denarja hodi po trgovinah in od šolarjev izsiljuje, da mu dajo telefon. Ropar je pijanec, ki je zalezoval žensko do njenega doma, kjer ji je nato ukradel torbico. Da bi prišel čim prej do torbice, jo je s kladivom udaril po glavi," kaznjence opisuje Navalni, med katerimi so po njegovimi besedami tudi taki, ki so se zapletli v pretep v gostilni. "Kaj bi takšna vojska sploh lahko dosegla v boju?" se sprašuje opozicijski voditelj.

Rusija nekdanjih obsojencev ne sprejema v vojsko z določenim razlogom, je še zapisal Navalni, saj da imajo taki ljudje težave z disciplino, alkoholom in drogami. Da so na kazniva dejanja povezana z drogo posebej pozorni, je slišati tudi v posnetku, kjer zapornikom razložijo, da imajo ob pomislekih pravico, da zapornike pošljejo na detektor laži, ki bo pokazal, kako stabilna oseba so. "Pozorni bomo tudi na tiste, ki služite kazen zaradi spolnih prekrškov, vendar razumemo, da vsak dela napake," na posnetku pojasnjujejo zapornikom, kjer jim povedo še, da je ukrajinska vojna težka in se ne more primerjati z vojno v Afganistanu ali čečenskimi vojnami.

Kdor postane član skupine, ne sme zagrešiti treh glavnih grehov, in sicer: "Prvi greh je dezerterstvo. Drugi greh sta alkohol in droge na območju bojev. Tretji greh sta plenjene in spolnostno občevanje z lokalnim prebivalstvom, tako z ženskami kot z moškimi." Po šestmesečnem služenju na fronti jim obljubljajo tudi svobodo, je slišati na posnetku.

icon-expand Aleksej Navalni je zapisal tudi, da so ga en mesec držali v celici, ker si ni zapel enega gumba. FOTO: AP

Po mnenju Navalnega bi bili taki ljudje odlični vojaki, če bi bila njihova naloga hoditi po vojnem območju in prositi za žganje ali če bi dobili ukaz, naj iz rezervoarja izčrpajo in prodajo gorivo, z denarjem pa kupijo alkohol. Opozarja tudi, da imajo vsi orožje, ni pa jasno, kdo bi koga ustrelil. Kakšno je stanje v ruski vojski? Navalni je okaral tudi Jevgenij Prigožina, ki ga nekateri povezujejo s skupino Wagner in Vladimirjem Putinom. Prigožin, ki je povezave s skupino zanikal, naj bi bil tudi moški, ki na posnetku nagovarja zapornike. Navalni ga v zapisu pokritizira, da "na desetine vojn, ki naj bi jih skupina Wagner uspešno vodila, obstajajo le v Prigožinovih sanjah".