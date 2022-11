Nemci naj bi pripravljali načrt za nujno dostavo gotovine, banke kopičijo zaloge

Nemčija, ki se je desetletja zanašala na poceni rusko energijo, se sooča z vse večjimi posledicami vojne v Ukrajini, med drugim tudi z dvoštevilčno inflacijo in grožnjo pomanjkanja goriva in energije. V državi naj bi zato pripravljali poseben načrt za nujno dostavo gotovine, prednosti pri dostopu do goriva pa naj bi imeli prevozniki gotovine. Načrt ima še toliko večjo težo tudi zaradi podatkov, da je približno 60 odstotkov vsakodnevnih nakupov v Nemčiji opravljenih z gotovino, vsak Nemec pa v povprečju na bankomatih letno dvigne več kot šest tisoč evrov gotovine.

Nemški organi pospešeno nadaljujejo s pripravami na nujno dostavo gotovine v primeru izpada elektrike. Država se namreč pripravlja na morebitne izpade električne energije zaradi vojne v Ukrajini. Nemški uradniki sedaj načrtujejo, da bo nemška centralna banka Bundesbank za obvladovanje povečanega povpraševanja nakopičila dodatne milijarde, ne izključujejo niti uvedbe omejitev dvigov na bankomatih, neimenovane osebe, ki razkrivajo načrt, navaja Reuters. Načrti naj bi bili sicer še v fazi spreminjanja in še niso na voljo širši javnosti. Banka Bundesbank skrbi za gotovino, ki kroži v nemških trgovinah in gospodarstvu, odstranjuje tudi ponaredke in skrbi za urejen obtok. Uradniki in banke iščejo tudi različne možnosti za distribucijo goriva, pri tem pa ne izključujejo, da bi imeli pri dostopu do goriva prednost prevozniki gotovine. Dosedanji zakon namreč za vozila, ki prevažajo gotovino, ne določa prednosti pri točenju goriva. icon-expand Pri dostopu do goriva naj bi imeli prednost prevozniki gotovine. FOTO: AP Finančniki tudi menijo, da bi bilo treba finančni sektor v primeru omejevanja porabe energije obravnavati kot kritično infrastrukturo, razkrivajo neimenovani viri. Nemec v povprečju na bankomatih letno dvigne 6.600 evrov Dostop do gotovine je za Nemce še posebej pomemben, saj številni cenijo prav varnost in anonimnost, ki jo zagotavlja. Gotovino pa uporabljajo pogosteje kot drugi Evropejci, nekateri tudi še vedno hranijo nemške marke, ki so jih pred več kot dvema desetletjema zamenjali za evre. Nedavna študija Bundesbanke je pokazala, da je približno 60 odstotkov vsakodnevnih nakupov opravljenih z gotovino. Vsak Nemec v povprečju na bankomatih letno dvigne več kot 6.600 evrov. Pred desetletjem je parlamentarno poročilo pokazalo tudi, da bi v primeru, da Nemci ne bi mogli priti do gotovine, zavladalo veliko nezadovoljstvo. icon-expand Večina Nemcev plačuje z gotovino. FOTO: Shutterstock Tudi nedavna raziskava družbe Funke Mediengruppe je pokazala, da se več kot 40 odstotkov Nemcev boji izpada elektrike v naslednjih šestih mesecih. Nemški urad za naravne nesreče zato ljudem priporoča, naj imajo doma gotovino za nujne primere. Finančni sektor sicer miri, da je popoln izpad elektrike malo verjeten, vendar so kljub temu banke v stiku z ministrstvi in ostalimi pomembnimi organi. Ob začetku pandemije marca 2020 so Nemci dvignili 20 milijard evrov več, kot so jih na račune položili, kar je bil tudi nov rekord, a sistem je takrat deloval brez težav, še navaja Reuters.